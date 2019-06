Peter Sommer fik sit gennembrud for 15 år siden, men det er først nu, han er blevet tryg ved at optræde.

Umiddelbart er det ikke til at se.

Når han optræder, drøner han rundt blandt publikum og uddeler high-fives og giver den i det hele taget gas på scenen.

Men den 44-årige sangskriver Peter Sommer har altid haft det skidt med at stå på en scene.

- Det har været den del af tilværelsen som sanger, som jeg har brudt mig mindst om. Jeg har slet ikke vidst, hvad jeg skulle gøre af mig selv, tage på af tøj eller sige mellem numrene.

- Det med at optræde, særligt på festivaler, har altid været skide svært og en ret ubetrådt sti for mit vedkommende, fortæller Peter Sommer.

Den jyske sanger har ellers slået sine folder på den danske musikscene i mere end 15 år.

Han var medlem af bandet Superjeg, som udgav to albummer mellem 2002 og 2003. Derefter udgav Peter Sommer sit debutalbum, "På den anden side", i 2004.

Singlen "Valby Bakke" blev valgt som Ugens Uundgåelige på P3, og sangeren vandt samme år hovedprisen ved P3 Guld.

Herfra rullede succesen.

Det er blevet til fem soloalbum, hvor det seneste, "Elskede at drømme, drømmer om at elske", udkom til stor begejstring for både musikkyndige og fans i 2018.

Peter Sommer har også hevet et væld af priser med hjem til kaminhylden, men selv om anmelderroserne, prisregnen og den voksende fanskare er konkrete beviser på Peter Sommers succes, føler han sig langtfra selvsikker.

- Jeg tænker tit på dengang, jeg knoklede for at bryde igennem. Det er med en vis glæde over, at det lykkedes, men jeg synes jo aldrig, jeg er nået frem, så jeg kan føle mig sikker og etableret. Den følelse har jeg ikke.

- Jeg bliver altid forundret, når nogen siger: "Det kører da for dig, du har styr på det". Jeg synes, der er enormt store udfordringer i at få folk til at dukke op og i at fortælle tingene på den rigtige måde, siger Peter Sommer.

Han er ikke en udadvendt og selvsikker type, og han har tit ønsket, at han kunne tillade sig selv at nyde opmærksomheden.

- Det må være rart at kunne stille sig på scenen, som om det var det mest naturlige i verden. Jeg tror ikke, det ligger til min natur og mit sind ikke at gå lidt tvivlende til værks og så prøve at løse det derfra, forklarer Peter Sommer.

Sangskriveren, som er født i Aarhus og opvokset i Skanderborg, mener også, at der hviler en slags jysk ydmyghed over ham.

Læg dertil, at han brød igennem i en relativt sen alder.

At stå på en scene og bade i publikums opmærksomhed har for Peter Sommer derfor taget lang tid at vænne sig til - og nyde.

Alligevel har han forsøgt at vende udfordringen til noget positivt.

- Det gør det også nogle gange sjovere at give sig selv lov til at vade igennem ydmygheden, slå ud med armene og lege, at man er det mest oplagte midtpunkt i hele verden.

- Jeg tror også, det er en del af kontakten med publikum. Det er som at se en larve blive til en sommerfugl. Man lister ind, men så breder man sig ud sammen med publikum og kommer helt ud over scenen, siger Peter Sommer.

Sangeren har samtidig fundet nogle enkle tricks, som giver ham den fornødne tro og energi på scenen.

- Som oftest indleder jeg med nummeret "Skønne spildte kræfter", hvor jeg taler om nogle high-fives, man aldrig rammer. Så går jeg ned fra scenen og giver high-fives til publikum for at røre ved nogle mennesker og for at signalere: "Hey, hvad så, skal vi gøre det her sammen?".

- Det er ret lavpraktisk, men vi gør det som noget af det første i koncerten, for så er man ligesom i gang. Så har man brudt igennem en barriere, som godt kan være svær for sådan en som mig at bryde, siger han.

Derudover er Peter Sommer holdt op med at spille så meget guitar, når han optræder live.

Det betyder, at han kan gå rundt på scenen og bruge sin krop.

- Før stod jeg samme sted med min guitar, så den eneste chance for at skabe kontakt med publikum var, hvis jeg sagde eller råbte noget, og det er jeg ikke så vild med.

- Nu kan jeg gå rundt og bruge min krop til at udtrykke, hvad der sker. Det er faktisk sjovere, end jeg måske vil være ved, fortæller Peter Sommer og griner.

Han ved godt, at hans udstråling på scenen betyder meget for publikum. Netop derfor har han arbejdet hårdt på at finde sig til rette.

- Folk kan se, at man godt tør det, i stedet for at man står og trykker sig. Publikum hader, når den, der står på scenen, ikke har det mega fedt med at gøre det. Så bliver det frygteligt.

- Sådan har jeg nok haft det i starten. Det gav en uro hos publikum: "Skal vi ikke bare gå, for så har han da ikke os at have det ringe over?". Den har jeg ligesom fået knækket nu, særligt de sidste tre år, siger han.

Peter Sommer har på det seneste aflagt visit på festivaler som Heartland, Northside og Tinderbox, og han spiller senere på sommeren til Musik i Lejet og på Skarø Festival.

Til efteråret tager han på turné i danske kirker med pianisten Palle Hjorth.

Den danske ordsmed er endelig nået til et punkt, hvor han glæder sig til at stå foran sit publikum og være epicenter for deres opmærksomhed.

- Jeg bliver ikke længere nervøs på den invaliderende måde, som jeg blev i starten. For nogle år siden ønskede jeg inderligt inden koncerten, at jeg selv bare skulle ind og se den.

- Jeg tænkte: "Ej, hvor må det være hyggeligt at spise noget mad med sine venner, drikke lidt vin og ryge en smøg, inden man går ind til koncerten. Gid jeg bare skulle det".

- Det er jeg kommet over. Nu nyder jeg det mere og er bare glad for at være mig, siger han.

