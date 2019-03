Peter Mygind har spillet rollen som nørdet og følsom. Nu glæder han sig over, at en ny rolle har taget over.

Siden starten af 90'erne har Peter Mygind optrådt i et hav af tv-serier.

Den 55-årige skuespiller har i sin karriere prøvet kræfter med roller som alt fra følsom og forelsket til tumpet og nørdet.

Men i de senere år har særligt én type rolle sneget sig ind på ham.

En rolle, hvor han får lov til at være autoritær, kompromisløs og hensynsløs.

Sådan en rolle spiller han også i den kommende sæson af "Den som dræber - Fanget af mørket", hvor et nyt kriminaldrama med nye skuespillere i de bærende roller får lov at udfolde sig.

Viaplay annoncerede sidste år, at selskabet samler den populære seermagnet op fra TV2 og laver et reboot af serien.

- Jeg spiller chef for efterforskningsenheden. Miso Film (der producerer "Den som dræber, red.) havde set mig i John Mogensen-filmen, hvor jeg spiller chef for et pladeselskab og er en ret autoritær type, og det er det, de også skal bruge i serien her, siger Peter Mygind.

- Jeg er en, der kommer ind og sætter dagsordenen, og det er superfedt, at jeg nu er nået dertil i mit liv. Jeg har lavet nørderne og tumperne og får nu lov til at udvikle mig som spiller, siger han.

Tidligere blev Peter Mygind ikke tilbudt roller som denne, og den slags tilbud begyndte først at rulle ind efter "Flammen & Citronen", fortæller han.

- Der spillede jeg chef og fik vist en anden side af mit spil. Skuespillere kan jo spille meget mere, end man tror, men hvis vi ikke får lov til at vise det, sker der ikke noget.

- Og det så produktionen bag "Borgen", hvor jeg så kom med i en lignende rolle. Der er ingen tvivl om, at de roller har gjort, at jeg er havnet her, siger Peter Mygind om sin deltagelse i "Den som dræber - Fanget af mørket".

Men han har også arbejdet målrettet på at udvide sit rollekartotek.

- Jeg har på en måde været med til at sælge mig selv til den her type roller. Jeg har fået en agent i udlandet og er begyndt at lave tv-serier i både Tyskland og Schweiz, og jeg har lavet en actionfilm i Berlin. Så på den måde har jeg udvidet mit skuespillerrepertoire, siger Peter Mygind.

"Den som dræber - Fanget af mørket" kan ses på Viaplay fra den 1. marts. Med på rollelisten er blandt andre også Natalie Madueño og Kenneth M. Christensen.

/ritzau/