Det er vigtigt for Peter Mygind at være loyal overfor sin familie. Men det glemmer hans aktuelle rolle, Dan.

- Det er altid sjovt at spille noget, man ikke selv er.

Sådan siger den 56-årige skuespiller Peter Mygind om sin rolle som politiefterforsker Dan Sommerdahl i TV2 Charlies nye krimiserie "Sommerdahl".

Peter Myginds rolle er en arbejdsnarkoman, som brænder for sit job ved Helsingør Politi.

Men jo mere energi og tid han lægger i sit arbejde, jo mere driver det ham væk fra konen Marianne - spillet af Laura Drasbæk.

- Dan er ret snæversynet. Når han bliver såret, så er han sådan et lille menneske, og det er meget modsat mig.

- Jeg kan selvfølgelig også blive ked af det og såret, men jeg bliver ikke sådan en lille mand, understreger Peter Mygind.

Dan og Marianne været sammen i 25 år, og Marianne arbejder også på politistationen som chefkriminaltekniker.

Derfor er hun mere overbærende med Dan og hans arbejdstider, mener Peter Mygind, men det koster, når man igen og igen gør, hvad man vil, men ikke spørger dem, man lever sammen med.

I det virkelige liv har Peter Mygind været sammen med sin kone, Lise Mygind Mühlhausen, i 29 år, og det er kun lykkedes, fordi han tidligt lærte at tænke på andre end sig selv.

- Når man er helt ung og kommer ud fra Teaterskolen, så handler alt om én selv. Men min kone fødte vores ældste søn, da jeg gik på fjerde år, så pludselig havde jeg et lille barn.

- Jeg ville også have gang i karrieren, så jeg kan godt genkende følelsen af, at man vil noget - koste hvad det vil.

- Derfor er jeg også stolt af, at Lise og jeg er sammen i dag efter 29 år. Det kunne sagtens være gået en anden vej, hvis ikke jeg havde trukket mit hoved ud af min egen røv. Det har Dan aldrig tænkt over i serien. Men det går langsomt op for ham, og så bryder hans verden sammen, forklarer skuespilleren.

Peter Mygind valgte tidligt at sætte sin familie højest, og det har han holdt fast i gennem sin karriere.

Derfor har hans kone heller aldrig været nødt til at sætte ham stolen for døren.

- Jeg har fået skrevet ind i filmkontrakter, at jeg skulle gå klokken 16 for at hente børn. Det kender jeg ikke andre kolleger, der har gjort.

- Det er vigtigt for mig at være loyal overfor min familie, og det er et valg, jeg har truffet: Jeg skal ikke være gift med Det Kongelige Teater, jeg skal være gift med min kone.

- Jeg har også taget nogle voksenvalg, og det håber jeg, jeg kan inspirere andre til. Man må tage voksenvalg nogle gange, for ellers kan man være meget egoistisk, siger Peter Mygind.

"Sommerdahl" bliver sendt på TV2 Charlie om søndagen og kan også ses på TV2 Play.

/ritzau/