Peter Ingemann har i mange år gjort sig på tv-skærmen, men nu er han faktisk på vej med sin tredje bog.

Det er en bog, der handler om kærligheden og hadet til de brune bodegaer – også kaldet beværtninger eller værtshuse. Kært barn har mange navne, og den folkekære tv-vært er så ærgerlig over, at de bodegaer, der har fyldt så meget i hans liv, måske er på vej ud. Det fornemmer han i hvert fald, og derfor forfatter han nu en hel bog om dem:

»De brune bodegaer er under beskydning. Vi tager ikke rigtig ind på dem mere, og det ville blive en lille smule trist uden dem. De giver noget socialt fællesskab, vi værner om hinanden, og der er ofte en stor kærlighed,« fortæller han til B.T.

Selvom de har givet ham minder nok til at udfylde en hel bog, er hans tanker om værtshuse todelte.

Peter Ingemann er bedst kendt som tv-vært, men kan godt lide at udforske som forfatter. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Peter Ingemann er bedst kendt som tv-vært, men kan godt lide at udforske som forfatter. Foto: Søren Bidstrup

For den 'lovløse tilstand', der hersker på de brune bodegaer, har også fostret mange uhyrligheder:

»Der er højt til loftet, vulgært og ukorrekt – alt det, som vores samfund ikke er lige nu. Det er et helle på godt og ondt, og reglerne, der gælder ude på fortovet, er sat ud af drift. Men der er også masser af fiaskoer, tragedier og forliste ægteskaber. Det er så dualistisk, og det er det, der gør det så spændende.«

Det har han selv mærket på egen krop. Hans far var med til at stifte Den Gyldne Hest, der efter 50 år med ølskænkning måtte dreje nøglen om i 2019. Værtshusene var med til at definere Peter Ingemanns opvækst, da faren røg ud i et heftigt alkoholmisbrug, inden han tog sit eget liv i 2002.

Det har han allerede skrevet to bøger om, men den kommende bog er hverken en selvbiografi om egen opvækst eller forholdet til faren. Det er en bog, der er til for at underholde.

Foto: Søren Bidstrup Vis mere Foto: Søren Bidstrup

En bog, som er strikket sammen af Ingemanns oplevelser fra de brune bodegaer. Den bliver spækket med anekdoter og fortællinger, men den 47-årige jyde håber alligevel, at læserne får noget stof til eftertanke med i farten:

»Det er ren underholdning, men der er også vitaminer. Jeg håber, at der også forplanter sig noget eftertænksomhed eller genkendelighed hos folk.«

Projektet er endnu i et ret tidligt stadie, men han forsikrer, at det ikke blot er et coronaprojekt, der er opstået af ren og skær kedsomhed. Tankerne har været der i nogle år.

Og de tanker svæver heller ikke kun rundt om denne ene bog. Han afslører, at han har masser af ideer på tegnebrættet. Han vil både lave rejsebøger, bøger om at lave tv, og så måske endda om det samfund, som vi lever i.

Men han er ikke færdig foran tv-skærmen:

»Jeg laver tv lige så længe, som folk gider glo på mig. Og indtil videre går det godt,« griner han.