Den garvede skuespiller tilfredsstilles af at arbejde og har ingen planer om at lægge sit håndværk på hylden.

For mange er 60-årsalderen en tid, hvor efterløn og pension begynder at komme ind ind i overvejelserne.

Men for den 62-årige skuespiller Peter Gantzler er der stadig mange gode år med arbejde forude.

Ligesom den pensionerede politibetjent Svend, som Peter Gantzler portrætterer i anden sæson af TV2 Charlie-krimien "Sommerdahl", har den garvede skuespiller ikke lyst til at slippe arbejdspladsen.

- Jeg har ikke nogen intentioner om at gå på pension, så længe jeg kan holde mig i live og stå oprejst.

- Det er simpelthen ikke noget, jeg bekymrer mig om, lyder det fra Peter Gantzler.

På den måde minder han om sin karakter fra "Sommerdahl", som ruller over skærmen hver søndag aften.

Den bageglade Svend har egentlig forladt tjenesten, men han bliver ved med at komme på politistationen og hjælpe til med efterforskningen. Simpelthen fordi han ikke kan lade være.

- Svend vil jo faktisk helst ikke gå på pension, for han har brug for det sociale liv på stationen. Det kan jeg overføre direkte til mig selv, siger Peter Gantzler og fortsætter:

- Jeg har tænkt mig at arbejde til det sidste. Det vil sige, at jeg kan regne ud, at jeg har 30 gode år endnu.

Den flittige skuespiller er blandt andet kendt for sine roller som den forsigtige hotelportier Jørgen i filmen "Italiensk for begyndere" og den temperamentsfulde chauffør Mike i DR-serien "Taxa".

Det er netop Peter Gantzlers brændende arbejdsglæde og hang til socialt samvær, der gør, at han vil arbejde, til han fysisk ikke kan mere.

- Jeg holder meget af mit arbejde, og det er en stor del af mit sociale liv. Jeg elsker at være sammen med kolleger, siger han og fortsætter:

- Hvis jeg ikke har grint rigtigt grundigt flere gange på en dag, så har det ikke været en god dag. Men det sker meget sjældent. Jeg er simpelthen så glad for mit arbejde.

Med alderen har Peter Gantzler samlet sig en del erfaring. Det har ændret hans syn på sig selv som skuespiller.

- Jeg tager stadig mit arbejde lige så alvorligt. Men jeg synes, jeg har fået en lidt mere afslappet holdning til min egen person og er mindre selvhøjtidelig. Det handler nok om erfaring og tro på eget håndværk.

- Jeg nyder arbejdet og de oplevelser, jeg kan få. Eksempelvis tog jeg til Paris på optagelser lige efter optagelserne til "Sommerdahl". Så føler man sig helt ung igen, fortæller han.

For mange betyder pension og efterløn mere tid til interesser i haven, på cyklen eller i køkkenet. Men for Peter Gantzler er arbejdet vigtigt - og så kommer de andre ting bagefter.

- Det tilfredsstiller mig i mit liv at gå på arbejde. Nu har vi jo været i haven mere det seneste års tid, og jeg har da plantet en blomst mere, end jeg plejer.

- Jeg har også gået flere ture, end jeg plejer. Men det kan jeg jo også nå ved siden af arbejdet, siger han.

Krimiserien "Sommerdahl" bliver sendt på TV2 Charlie og på streamingtjenesten TV2 Play.

/ritzau/