Det er sket meget i tv- og filmbranchen, fortæller den Rita-aktuelle skuespiller, som selv har 30-årsjubilæum.

Det definitivt allersidste afsnit af TV2's successerie "Rita" er netop rullet over skærmen, og her gjorde skuespilleren Peter Gantzler comeback i universet i rollen som Ritas eksmand, Niels, som gennem sæsonen forsøger at rette op på fortidens fejl.

Rollen er endnu en tilføjelse på den 61-årige skuespillers efterhånden lange cv.

I år er det nemlig 30 år siden, at Peter Gantzler blev uddannet fra Statens Teaterskole.

Det helt store gennembrud kom, da "Taxa" kørte over skærmen. Siden har den alsidige skuespiller kunnet ses i andre DR-succeser som "Krøniken", "Arvingerne" og "Nikolaj og Julie" foruden dramaer som "At klappe med een hånd" og sin prisvindende rolle i dogmefilmen "Italiensk for begyndere".

Ligesom han har udviklet sig, har rollerne det også.

- De sidste ting, jeg har lavet - inklusive Rita - har været de lidt far-agtige roller. Jeg spiller for eksempel Ditte Ylvas far i "Hånd i hånd", og så er jeg i gang med en polsk-engelsk tv-serie til Netflix, hvor jeg også spiller far. Så det er der, jeg er landet lige nu - en meget moden far, men trods alt ikke bedstefar.

- Og så fik jeg jo nærmest en renæssance som førsteelsker i "Ninna". Så jeg må hellere gå en lang tur og holde fysikken i orden, så jeg kan blive ved med det, også. Alder er noget sjovt og noget mærkeligt noget, men jeg går ikke særligt meget op i det.

Branchen har også udviklet sig, og det er "Rita" endnu et eksempel på.

- Nu er det endelig blevet mere moderne med slagkraftige kvinder i hovedrollerne. Men da "Rita" startede i sin tid, var hun noget af en foregangskvinde, forklarer Peter Gantzler.

- Jeg kan jo godt lide stærke, slagkraftige kvinder, og "Rita" er min helt. Hvis jeg nu hopper tilbage til "Taxa", var der også slagkraftige kvinder der som Lotte (spillet af Pernille Højmark, red.) og Stine (spillet af Trine Dyrholm, red.). Men Rita slår lige slaget ekstra.

Derfor glæder Peter Gantzler sig over, at hele verden kan blive inspireret af "Rita" og hendes handlekraft.

Selv om serien slutter efter femte og sidste sæson, ligger den på streamingtjenesten Netflix, hvor den er oversat til alverdens sprog.

- Det er meget vigtigt, at vi i vores dramatik og kultur har kvinder og portrætterer kvinder. Jeg elsker, vi har en kvindelig statsminister - både i "Borgen", som der jo kommer en ny sæson af - og i virkeligheden.

- Jeg har selv opdraget en ganske almindelig småborgerlig familie, og det har aldrig strejfet mig at have et problem med en kvindelig chef eller en kvindelig instruktør. Men det er der nogle mænd, der har, og det er synd for dem, for de mister rigtig meget.

/ritzau/