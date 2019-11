Han har spillet Taxa-Mike i tv-serien "Taxa", den forfjamskede hotelportier Jørgen Mortensen i "Italiensk for begyndere" og onkel Erik i "Min søsters børn".

Men Peter Gantzler fik sin vigtigste rolle, da han for tyve år siden blev far til datteren Rosa.

Lige nu er han aktuel i det nye danske komediedrama "Ninna".

Her spiller han karakteren Morten, der er nabo til hovedpersonen, Ninna, som ender i en større krise, da hendes 18-årige søn meddeler, at han flytter hjemmefra.

Adskillelsen mellem barn og forældre kan Peter Gantzler selv relatere til. For to år siden flyttede hans egen datter, som han har med skuespiller og sanger Xenia Lach-Nielsen, nemlig hjemmefra.

- Der er sgu tomt. Vi har jo kun hende. Hendes værelse stod og rungede i mange måneder. Det var meningen, at jeg skulle flytte ind i det værelse, men jeg kunne slet ikke finde ud af det. Det stod der bare. Sådan er det, når det, man har viet sit liv til i 18 år, pludselig er væk, siger skuespilleren.

At datteren er flyttet, har ikke blot efterladt et tomt værelse i hjemmet på Frederiksberg, men også et mentalt tomrum hos skuespilleren.

- Det, der er sket nu, er, at jeg ikke længere er Rosas vigtigste menneske. Jeg er heller ikke Xenias vigtigste menneske. Jeg er ikke nogens vigtigste menneske mere. Det er meget specielt.

- Hvis jeg ikke er syg, voldelig eller fordrukken, så er det sådan "han er der jo bare". Men det er også sådan, det skal være, tilføjer den 61-årige skuespiller.

Selv mistede Peter Gantzler sin far som 13-årig og sin mor, da han var 26 år gammel. Forinden var gået en årrække, hvor han havde bekymret sig om sin mor, som var skrøbelig.

- Nu havde jeg selv en mor, som ikke havde det så godt, da jeg var flyttet hjemmefra. Jeg brugte enormt mange kræfter også efter at jeg var flyttet hjemmefra på at orientere mig mod hende. Har hun det godt?

- Når jeg nogle dage ikke kunne få fat på hende, så tænkte jeg: "Er hun død?" Og det skal man jo ikke, siger han.

Derfor glæder det også skuespilleren, at han ikke længere er den vigtigste i datterens liv, selv om den konstatering og accept ikke har været let.

- Den har været smertefuld. Nu er der kommet en accept i det, men det er ligesom alle andre ting, man finder ud af i livet: Det er sådan, det er.

- Jeg skal nok komme efter det. Det vigtigste er, at hun har det godt. Jeg synes, det er et sundhedstegn, at børn ikke sidder på lårene af deres forældre, men har deres eget liv, siger han.

Peter Gantzler var 40 år gammel, da han og hans kone, Xenia Lach-Nielsen, blev forældre til Rosa, og han betragter forældreskabet som det vigtigste, der er sket i hans liv.

Xenia Lach-Nielsen har ligesom sin mand arbejdet som skuespiller med skiftende arbejdstider i mange år, og det har ifølge Peter Gantzler medvirket til, at han i dag har et unikt forhold til sin datter.

- Jeg er i den lykkelige situation, at min kone spiller meget teater, så fra Rosa var ret lille, havde jeg alle aftenerne med hende. Så jeg har skiftet, puslet, læst, nusset og vugget, og hvad fanden man gør, alene.

- Det har virkelig betydet noget på den lange bane, i forhold til hvor ubesværet tætte vi er, siger han.

Peter Gantzler har gentagne gange fortalt sin datter, at hun må spørge ham om alt. For ifølge skuespilleren kan hun ikke finde på at tænke eller gøre noget, som hendes far ikke selv har tænkt eller gjort.

Alligevel ved han godt, at der er begrænsninger for, hvad hans datter vil spørge ham om, og hvilke oplysninger, der går den anden vej.

- Jeg ved også, at hun ikke er vild med for mange spørgsmål omkring alt, hvad hun foretager sig. Hun er fortsat i en proces, hvor hun skal finde ud af, hvad hun har lyst til.

- Hvis jeg spørger lidt mere privat, så ved jeg godt, at jeg ikke skal spørge om mere. Men det er aldrig akavet. Og det er nok det, som jeg er lykkeligst for, siger Peter Gantzler, der senest har arbejdet sammen med sin datter på tv-serien "Rita".

Her spiller han med i den kommende sæson, mens datteren arbejder som runner på produktionen.

Selv om Peter Gantzler ikke længere er den vigtigste person i sin datters liv, så ændrer det ikke på hans prioriteringer.

- Jeg er pisseligeglad med alt andet end hende. Hvis telefonen ringer nu, og hun havde brug for mig, så ville jeg bare sige: "Tak for nu og hej-hej" og gå min vej. Sådan er det. Det er hende, som det gælder, siger han.

"Ninna" kan ses i biografen nu.

/ritzau/