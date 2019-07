Den garvede skuespiller og komiker skal stå i spidsen for uddelingen af Svend Prisen den 28. august.

Når danske biografgængere skal vælge, hvilke film der har været de bedste i det forgangne år til uddelingen af Svend Prisen, bliver det med en garvet vært i spidsen for showet.

Peter Frödin har nemlig for andet år i træk sagt ja til at være vært for prisuddelingen, som finder sted 28. august i Svendborg.

Det skriver Svend Prisen i en pressemeddelelse.

Og Peter Frödin ser frem til endnu engang at indtage værtsrollen.

- Jeg glæder mig så meget til for anden gang at være vært ved Danmarks mest vidunderlige filmfest - Svend Prisen. Vi ses i Svendborg til august, udtaler Peter Frödin i pressemeddelelsen.

Til Svend Prisen udvælger en jury et felt med afsæt i de bedst sælgende film fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Herefter er det danskerne, der afgør, hvem der skal løbe med statuetterne.

I år ligger Bille Augusts "Lykke-Per", May el-Toukhys "Dronningen" og Paprika Steens "Den tid på året" lunest i svinget til at vinde en pris, da de har fået tre nomineringer hver.

/ritzau/