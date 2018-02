Kultur kan være en gave, som man skal have hjælp til at åbne, mener skuespiller Peter Frödin.

København. Når tv-programmet "Danmark har talent" hver lørdag toner frem på skærmen, sidder skuespiller Peter Frödin ved dommerbordet.

Men når han ikke gør sig til dommer over alt fra sangere til sabelslugere, nyder den 54-årige skuespiller at suge til sig af byens kultur.

Læs her, hvilken bog der inspirerer ham i skriveriet til Tivolis jubilæumsshow, og hvordan han fik hul på hemmeligheden til at lytte til opera:

Hvilken film så du sidst?

- Jeg ser mange film, og den seneste var mellem jul og nytår, hvor jeg genså den svenske film Tillsammans. Den handler om et kollektiv i 70erne, og castet er så godt. Det er så usnobbet og vidunderligt.

Hvilke serier streamer du?

- Jeg har lige set en fantastisk serie om en dreng, som har en autistisk diagnose. Den hedder Atypical. Og miniserien Alias Grace, som er bygget på en roman af Margaret Atwood, der også er forfatter til The Handmaids Tale. Det er en fantastisk historie om en kvinde, der bliver beskyldt for nogle mord, som hun måske har begået. Den er sindssygt sørgelig og alligevel ikke. Den er ret voldsom og meget fin.

- Jeg så The Handmaids Tale for længe siden, som er noget helt særligt. Med sådan et særligt samfund med så mange gyseragtige referencer. Nej, hvor er det et mesterværk!

Hvilke podcasts lytter du til?

- Det gør jeg ikke rigtig. Men jeg har hørt ret meget Radio24syv, fordi jeg har kørt meget bil i julen, når vi har kørt rundt til den ene og den anden gren af familien. Der er noget meget dejligt over det. Vi hørte et interview med Jytte Abildstrøm, som var så fint og inspirerende. Det tog måske to timer, og det passede fint, for vi skulle køre langt.

- Andre gange er der noget, som ikke interesserer mig, eller ikke fanger mig, og så slår jeg over på Nova FM eller sådan noget.

Hvilket program får dig til at tænde for fjernsynet?

- I dag ser man jo fjernsyn, når man har lyst. Jeg bruger ikke rigtig det der med at tænde for fjernsynet på et bestemt tidspunkt. Det er mere nogle serier, hvor jeg gerne vil samle det og så se fire afsnit på en gang.

Hvilken bog ligger på dit natbord?

- Det gør Line Knutzons Camille Clouds brevkasse. Det er en fiktiv brevkasse med alle mulige skæbner, og det er meget inspirerende. Line er med til at skrive Tivolis jubilæumsshow i Glassalen (sammen med Peter Frödin, red.), og bogen inspirerer mig til at sige: Hvad var det for et menneske, du skrev om her? Måske var der en tone i det, vi kunne bruge til noget andet. Det er superinspirerende og skidesjovt. Alle følelser er repræsenteret. Den ligger konstant på natbordet.

Hvilke magasiner køber du?

- Jeg køber ikke rigtig magasiner. Når min mand og jeg skal ud at rejse, kan vi godt købe noget engelsk sladder til flyveren, så køber vi et blad, der hedder Hello! Og vi vil gerne blive bedre til spansk, så nu køber vi den spanske udgave, Hola!

Hvor går du ud for at være kulturel?

- Vi skal snart ind og høre Lis Sørensen på Det Kongelige Teaters gamle scene, og det glæder jeg mig helt vildt til. Min mand ved en masse om opera, og så er jeg blevet bedre til at tage med og til at lytte til opera i det hele taget, som er en kæmpe gave og virkelig sjovt, når man lige får hul på det.

- Jeg bor lige i midten af København, og der er så mange muligheder. En overgang gik jeg meget på Den Hirschsprungske Samling i Østre Anlæg, det er altid en fornøjelse.

- Vi var for nylig i Nikolaj Kunsthal og se Oh Land og Eske Kaths udstilling Skibet. Måske skulle man have haft nogle børn med, men vi havde også en stor oplevelse uden at have børn med. Men det er bygget meget børnevenligt op, og de kan kravle rundt, og så er der musik under. Nogle gange skal man som barn tvinges til noget kulturelt, så bliver man glad for det med tilbagevirkende kraft.

