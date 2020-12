Den julekalender-aktuelle stjerne elsker jul, så der skal være god tid til gløgg og gensyn med de nærmeste.

Den 56-årige skuespiller, komiker og sanger Peter Frödin elsker jul.

Og selv om han både spiller med i DR's nye julekalender, "Julefeber", og medvirker i konkurrentens julekalender, "Grethes jul", på TV2, så er det altså ikke kun det, der gør højtiden vidunderlig.

Her deler julekalender-aktuelle skuespiller ud af sine bedste og mest mindeværdige juleminder.

Hvornår er det rigtig jul for dig?

- Jeg bor inde midt i det gamle København, og når jeg går ud, så er der lys i gaderne og gran i vinduerne - og det er skide hyggeligt.

- Det er en vidunderlig tid, hvor jeg sætter pris på, at folk gør noget ekstra ud af det, forklarer den garvede skuespiller.

- Jeg sørger altid for ikke at have en hård december måned. Der skal være tid til at mødes til en frokost, drikke gløgg og lignende.

Hvad er dit bedste juleminde?

- Når det sner. Det er noget ganske særligt, fordi det er så smukt, siger skuespilleren og fortsætter:

- Jeg husker tydeligt dengang som lille, hvor jeg vågnede op om morgenen, og det stadig var mørkt udenfor. Det første, jeg gjorde, var at rulle rullegardinet op, hvorefter jeg råbte: "Det sner, det sner!" ud i hele lejligheden, erindrer han.

Hvad er din mest mislykkede jul?

- Vi spiser altid and og flæskesteg juleaften, som vi bestiller fra slagteren. Men et år var der sket en fejl, så da vi modtog flæskestegen, lugtede den så forfærdeligt, at vi ikke kun spise den.

- Jeg kan ikke forklare hvorfor. Heldigvis havde vi da vores and, erindrer Peter Frödin.

Hvad er din rolle i julen?

- Jeg står for julemaden, hvilket jeg elsker. Og så er jeg chauffør, når vi tager ud på landet til familien første juledag.

- Det samme gælder anden juledag, hvor vi skal besøg en anden del af familien. Her er det også mig, der kører rundt og samler forskellige mennesker op. Så jeg drikker en masse vand i de dage, siger han.

Hvilken julegave har fået dig til at græde?

- Jeg kan godt få lidt overfladespænding, hvis jeg modtager et fysisk julekort, eller hvis nogle lige har fået et barn, og jeg modtager et julekort, hvorpå barnet er fotograferet. Men det er ikke, fordi jeg sidder og tudbrøler.

- Til gengæld er jeg ikke selv god nok til at få julekort sendt afsted, men jeg håber at gøre det i år, lyder det fra Peter Frödin.

/ritzau/