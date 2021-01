En ganske almindelig søndag i august fejrede Peter Scheibel sin kones fødselsdag, uden hverken stress eller jag.

Men midt i fejringen og med kage i mundvigen fik han pludselig et opkald, som han ikke kunne have forudset.

»Det var produktionsselskabet, der ringede mig op og spurgte, om jeg ville med på et coronaafbud dagen efter. Så jeg spiste kagen færdig og gik straks i gang med at forberede mig.«

En gylden mulighed var opstået for Peter Scheibel, da han nu skulle medvirke i DR's program 'Løvens hule' med sin virksomhed Nordic Woods, der producerer biobrændsel gennem ovntørret brænde. Han havde cirka 12 timer til at forberede sig, hvorimod alle andre deltagere havde fem-seks uger at løbe på.

Peter Scheibel sammen med Jacob Risgaard. Foto: Privat. Vis mere Peter Scheibel sammen med Jacob Risgaard. Foto: Privat.

Derfor var der heller ikke tid til at udforme fine plancher eller nogen storslået præsentation. Han fik stablet to tårne med brænde sammen, tog en håndfuld poser med træpiller under armen, og så var det ellers bare af sted.

Jesper Buch var ved første øjekast ikke imponeret, men gik i rette med sig selv, da han blev underrettet om det korte varsel.

»Jeg var presset af, at det skulle på tv i bedste sendetid, og at jeg skulle levere en ordentlig pitch. Så det var bare fedt, at jeg overhovedet kunne få noget med,« siger Scheibel.

Trods meget kort varsel og kun et par timers søvn var der ingen nervøsitet at spore hos Peter. Han leverede en pitch lige efter bogen. Årsagen er ligetil – han er vant til at levere under pres:

»Jeg har spillet på landsholdet i hockey i 15-16 år, så at skulle ud og performe ligger i dna'et. Jeg tog det mere som en udfordring end et problem og var bare glad for at være med, så jeg kunne levere historien og visionen om brænde som et bæredygtigt produkt. Det var min chance.«

Der var heller ikke grund til nervøsitet. Jacob Risgaard sprang til og lagde en investering på en million kroner for 33 procent af virksomheden.

Det var min chance. Hele rejsen starter mere eller mindre i dag

Ejerandelen var større, end hvad Scheibel først ville give væk, men i sidste ende passede det ham fint, for det var også den nordjyske løve, som han havde udset sig som sparringspartner på forhånd:

»Jeg var super tilfreds med at få en aftale. Det er en fed mulighed med Jacob. Skal man lægge energi i det, skal man have en tilpas stor ejerandel.«

Han fortæller, at Jacob Risgaard har de helt rette kompetencer og den rette platform. Produktet sad allerede i skabet, men Risgaard har hjulpet med at give virksomhedens service et los i røven, så de nu tilbyder det såkaldte 'track & trace':

»Før skulle man vente 6-12 dage, før lastbilen kom forbi, nu er det vendt på hovedet, så folk kan få deres levering dagen efter.«

Nu skal det bæredygtige og ovntørrede brænde bare ud over grænserne. Og her bliver Jacob Risgaard også guld værd, da han allerede har en forretning, der opererer i mange lande:

»Hele rejsen starter mere eller mindre i dag,« siger Peter Scheibel slutteligt.