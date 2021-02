Den 43-årige fitnessinstruktør, som har skrevet bøger om træning og kost, havde kræft i en længere periode.

Personlig træner, fitnessinstruktør og tv-personlighed Anne Bech, som har skrevet en række bøger om træning og kost, er død efter et længere kræftforløb.

Det skriver Ekstra Bladet. Familien bekræfter det også på Anne Bechs Instagram-profil.

- Vores smukke Anne er sovet stille ind efter hård sej kamp mod sygdom. Hun var konstant omringet af varme, støtte og kærlighed fra familie og venner, skriver familien.

Anne Bech har været professionel danser og har efterfølgende brugt sin erfaring med forskellige former for træning til at rådgive andre.

Hun har blandt andet skrevet bøgerne "Toptrimmet på 12 uger" sammen med blandt andet tv-værterne Thomas Skov og Emil Thorup og "Kom i gang med Mascha Vang" sammen med sidstnævnte, der er blogger og tv-personlighed.

/ritzau/