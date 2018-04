For Pelle Hvenegaard har meningen med livet altid ligget i at blive far. Men vejen dertil var svær.

København. Pelle Hvenegaard har aldrig været i tvivl om, at det var rollen som far, der skulle give hans liv mening.

Ikke fordi meningen med livet ikke kan findes andre steder, understreger han, men personligt har han aldrig tvivlet på, at det var det rette for ham.

- Jeg har bare vidst, at for mig var det vigtigt at blive far. For mig ville det være et grundlæggende meningsløst liv, hvis jeg ikke blev far, siger tv-vært og forfatter Pelle Hvenegaard.

At vejen dertil skulle være brolagt med så mange udfordringer og nederlag, havde han dog ikke forestillet sig.

Pelle Hvenegaard er netop nu aktuel med bogen "Kære Zoe Ukhona", der er skrevet til den datter, som han sammen med hustruen Caroline M. Gullacksen Hvenegaard adopterede fra Sydafrika i 2016.

Forud var gået en lang række mislykkede fertilitetsbehandlinger, og parrets tålmodighed blev sat på en hård prøve i de seks år, der skulle gå, inden de en dag i september fik deres barn overrakt i den sydafrikanske administrative hovedstad, Pretoria.

Forløbet op til adoptionen var både smerteligt og ensomt, fortæller Pelle Hvenegaard, og selv om hans nye bog er dedikeret til datteren, så håber han, at andre, der står i samme situation, kan få noget ud af den.

- Håbet for bogen er, at folk kan få inspiration til egne snakke, og så håber jeg også, at nogle af dem, der er omkring folk, der går igennem fertilitets- og adoptionsprocessen, vil læse den og få en forståelse af, hvad folk går igennem, siger Pelle Hvenegaard.

For når det kræver hjælp til at blive gravid, så bliver det hurtigt et projekt, som man isolerer sig omkring, siger hans erfaring.

- Det er en benhård proces, og vi har i særdeleshed i fertilitetsprocessen følt os meget alene. Man ender med at isolere sig, fordi det er skidesvært at se venner med børn, selv om man holder af dem og ønsker, at de får nummer tre og fire, og hvad de ellers spytter ud.

- Men det er simpelthen for hårdt at se dem i perioder. Og det er ensomt at opleve, at man ikke har overskud til andre mennesker, og at man trækker sig fra dem, der betyder allermest, forklarer Pelle Hvenegaard.

Bogen har han arbejdet på under sin barsel, og da han afleverede bogen op til nytår, fik han i samme omgang læst den sammenhængende, og selv om historien er hans egen, blev han overrasket.

- Jeg var næsten selv rystet over, hvor vildt forløbet har været. Der gik det op for mig, hvor vildt det, vi har gået igennem, er, siger han.

Forud for adoptionen var parret igennem 11 fertilitetsforsøg, og hver eneste gang var svaret på graviditetstesten en mavepuster.

Arbejdet med bogen har fået ham til igen at trække vejret frit.

- Når man står midt i sådan en benhård proces, gør man det bare. Ikke at det ikke gør ondt undervejs, men der er bare ikke så mange andre muligheder. På en eller anden måde har vi været i overlevelsesmode i seks år.

- Det har været en kæmpe lettelse og nærmest terapeutisk at skrive bogen, fordi vi har fået talt alt igennem. Det har været med til at få det hele til at falde på plads, fortæller Pelle Hvenegaard.

I lidt over halvandet år har Zoe Ukhona nu været en del af familiens hverdag, og det har været lige præcis så livsbekræftende, som Pelle Hvenegaard havde forestillet sig.

- Helt op til at vi fik hende, har jeg haft dage, hvor jeg syntes, det hele var så meningsløst. Det har givet meget mening at møde Caroline og arbejde os hen imod målet, men jeg har også haft en mørk side. Den side er lettet nu.

- Jeg skal bare tænke på Zoe Ukhona, og så giver det så meget mening. Der er så meget glæde, siger Pelle Hvenegaard.

Om familien skal udvides med endnu et barn, er endnu ikke afklaret.

- Det er noget, vi stadig taler om. Lige nu tror jeg også bare, at vi nyder at være landet efter så lang tid. Lige nu har vi ikke brug for mere proces, det har vi haft rigeligt af.

Bogen "Kære Zoe Ukhona" udkommer 12. april.

/ritzau/