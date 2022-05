»Det er for tidligt, når mennesker dør i den alder.«

Ordene kommer fra Pelle Hvenegaard efter den triste nyhed om, at 43-årige Sidney Lee er gået bort mandag aften.

Hvenegaard kalder Sidney Lees død for »en trist udgang på noget, der har været trist meget længe.«

Med det mener tv-værten, at det på ham virker, som om at Sidney har lidt i mange år.

»Det har været enormt trist at opleve. Det har virket, som om han har kæmpet meget. Det har jo ikke været nogen hemmelighed, at han har haft det svært med sig selv,« siger Pelle Hvenegaard.

Han understreger, at han er enormt trist over aftenens nyhed.

»Jeg blev enormt trist, da jeg hørte det. Man kan sige meget om Sidney, men jeg har oplevet ham som et grundlæggende sødt og harmløst menneske over for alle andre end ham selv.«

Sidney Lee har tidligere medvirket i tv-programmet 'Dagens mand,' som Pelle Hvenegaard var vært på.

»Jeg oplevede ham i starten, da han 'bare' var Sidney og tænkte: 'hvad er det for en karakter. Hvad er det her,'« husker Pelle Hvenegaard, der beskriver Sidney som »et slags fænomen.«

»Han var et specielt menneske på alle mulige leder og kanter. Og jeg tror ikke eksponering eller kendthed nødvendigvis er sundt for nogen, men slet ikke hvis man har det svært i forvejen.«

Pelle Hvenegaard vil mindes Sidney Lee som et »besværet men rigtig sødt menneske.«

Sidney Lee blev særligt kendt i slutningen af 00'erne efter sin deltagelse i realityprogrammet 'Singleliv' og har på 15 år deltaget i mere end 50 tv-programmer.