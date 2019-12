Pelle Hvenegaard har besluttet at satse alt på at skrive bøger for at få mere tid med sin familie.

Pelle Hvenegaard har i mange år arbejdet i tv-branchen som vært og producer, men efter han i 2018 sprang ud som forfatter med bogen "Kære Zoe Ukhona", har han fået blod på tanden efter et andet liv.

Bogen er skrevet til Pelle Hvenegaards nu fireårige datter, Zoe Ukhona, som han sammen med hustruen Caroline Gullacksen Hvenegaard adopterede fra Sydafrika i 2016.

I skriveprocessen oplevede Pelle Hvenegaard for første gang, hvordan det føltes at lave noget, som var helt hans eget.

- Jeg har været vant til at lave tv, hvor der er rigtig mange kokke, der har en mening om det endelige produkt. Men med bogen fik jeg mulighed for at sige: "Nu er det min stemme, der gælder, og så må folk tage det eller lade være".

- Det var selvfølgelig lidt angstprovokerende, men også super fedt, siger Pelle Hvenegaard.

"Kære Zoe Ukhona" blev en bestseller, og i oktober udgav Pelle Hvenegaard sin anden bog, "Bare stik ham en", som fortæller 50 historier fra hans liv.

Han har taget en beslutning om at sige endegyldigt farvel til et otte til fire-job i tv-branchen og satse hundrede procent på en tilværelse som forfatter.

- Jeg har simpelthen ikke længere lyst til at have et almindeligt arbejde og være væk fra min datter.

- Mit arbejdsliv skal tilpasses hende, ligesom vi har tilpasset vores økonomi, så vi mere eller mindre lever på en sten, men til gengæld har vi mere tid til at være sammen.

- Vi ventede seks år på at blive forældre, og da vi endelig fik hende, var det ikke for, at hun skulle være i institution i otte timer om dagen, siger Pelle Hvenegaard.

Da han og hustruen i 2016 adopterede Zoe Ukhona, som på det tidspunkt var ni måneder gammel, lagde de deres tilværelse helt om. De skruede voldsomt ned for deres forbrug for at holde barsel i et år og har efterfølgende solgt deres to biler.

Caroline Gullacksen Hvenegaard har sagt sit job op for at hjælpe med at få "Kære Zoe Ukhona" ud over landets grænser, og lige nu har de løn til et halvt år.

Pelle Hvenegaard synes ikke, man skal være så bange for at lægge sit liv om.

- I Danmark har vi lidt en arbejdstagermentalitet, som gør, at vi hele tiden tænker "kan jeg nu få et arbejde", men i virkeligheden savner mange måske at kunne skabe sit eget liv.

- Det vil jeg gerne være med til at skubbe lidt til. Man skal ikke være så skide bange for at tage en chance. Hvad er det værste, der kan ske? Vi er så gudsbenovet heldige, at vi lever i et land, som griber en, hvis ikke det går, siger han.

Pelle Hvenegaard er ikke skræmt eller stresset over kun at have løn til et halvt år. Han ved, at han til gengæld har mere tid med sin familie.

- Det værste, der kan ske, er, at vi bliver skide trætte af at være SÅ meget sammen, men det kan jeg simpelthen ikke forestille mig.

- Det skal nok gå alt sammen, og hvis ikke det går, så er jeg ikke for fin til at gå ned i Irma og søge et job.

- Jeg vil til hver en tid vælge frihed og eventyr over en stor karriere. For mig er det der, succesen ligger, siger han.

/ritzau/