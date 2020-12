Mange synes, at de er belastende. Nogen tror ikke, at de har den ønskede effekt.

Men Paul McCartney elsker dem. De omklamrende mundbind, som vi alle nu skal have med os på farten.

Det afslører han ifølge mediet Page Six i radioprogrammet 'The Howard Stern Show' på kanalen SiriusXM.

»Vi elsker dem. Jeg gik på arbejde med mundbind på i dag, og jeg kiggede på alle de forbipasserende. Jeg kiggede dem direkte i øjnene. 'Hallo. I ved ikke hvem jeg er?',« siger han.

Han elsker anonymiteten. Stjernen, der blandt andre er kendt fra The Beatles, kan under normale omstændigheder slet ikke bevæge sig rundt i det offentlige rum, uden at folk sværmer hen til ham.

Men nu er det ikke noget problem, fortæller han.

Trods fordelene ved at bære mundbind, så faldt snakken også på de svære omstændigheder, der er årsagen til, at vi bærer mundbind. Paul McCartney er selv 78 år, og derfor falder han ind under en af risikogrupperne.

Han lægger da heller ikke skjul på, at han selv har været bange. Men han understreger også, at der altid er et lyspunkt:

»Det er det mest skræmmende år i vores levetid, fordi når der har været kriser vedrørende aids, fugleinfluenza eller andre virusser, så har det ramt andre folk, men det her rammer alle. Men vi må tage ved lære af det. Det er godt at tage den med ro, det er godt at være sammen med familien og at have tid til folk i stedet for at hundse rundt.«

Paul McCartney har selv haft en masse kvalitetstid med sin datter og børnebørnene, og det sætter han pris på:

»Det er ikke slut, men det er noget, som har fået os til at stå mere sammen. Så jeg håber, at vi har lært noget af det.«