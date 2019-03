18-årige Patrick Smith røg fredag aften ud af "X Factor". Der er nu fem artister tilbage i konkurrencen.

Den 18-årige spillemand Patrick Smith har stået i rampelyset på X Factor-scenen for sidste gang.

Fredag aften røg han ud af sangkonkurrencen i det fjerde liveshow, og det ærgrer den unge lollik, at han må opgive drømmen om at vinde "X Factor".

Men han har det efter omstændighederne fint.

- Det er ikke sjovt at ryge ud af nogen konkurrence, men jeg har det godt, siger han.

- Jeg er glad, og der er stadig dejlige mennesker omkring mig, og det er stadig et fantastisk univers - også selv om jeg ryger ud, siger han.

Til fredagens liveshow var temaet "sange fra film", og Patrick Smith optrådte med Anne Linnets kendte sang "Barndommens gade" fra filmen af samme navn fra 1986.

Han fik stor ros af dommerne efter sin optræden, men seerne valgte at sende ham i farezonen sammen med pigegruppen Echo.

Her optrådte Patrick Smith med sin egen sang "Fra mark til by", som er en beretning om hans hjemby, Rødby, på Lolland.

Gennem hele sæsonen har Patrick Smith - i modsætning til de andre deltagere i "X Factor" - holdt fast i at synge på dansk.

Efter sit exit overvejer han, om det har været en ulempe for ham.

- Jeg er ret sikker på, at det, jeg gerne vil med musik, og de sange, jeg spiller og synger, måske ikke passer så godt ind i programmet, og det vidste jeg godt, da jeg meldte mig til, siger han.

- Da jeg kom længere ind i programmet, kom det meget bag på mig, at det at synge på dansk er atypisk. Det kunne jeg ikke forstå, og det kan jeg stadig ikke forstå. Men al respekt for det, siger han.

Selv om Patrick Smith ikke formåede at komme videre end til fjerde liveshow i "X Factor", føler han, at han har fået meget ud af at være med i programmet.

- Det, jeg kommer til at tage med mig, er, at, når man er sammen med så mange dejlige mennesker, som gerne vil én, så lærer man meget af dem og især af de mennesker, der er bedre end en selv, siger han.

"X Factor" sendes hver fredag klokken 20.00 på TV2.

Der er nu fem artister tilbage i sangkonkurrencen, men kun tre får lov at gå videre til finaleshowet, som løber af stablen i Forum Horsens 12. april.

/ritzau/