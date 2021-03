En politisk aftale skal hjælpe ugeaviser, kulturarrangører og idrætsliv, som er presset på grund af covid-19.

Det seneste års restriktioner med forsamlingsloft og lukning af koncertsteder, teatre og sportsstadioner har ramt kultur- og idrætslivet hårdt.

Fredag har regeringen, dens støttepartier samt Venstre og Konservative derfor indgået en aftale om kompensation til flere dele af kulturlivet.

I alt afsættes 290 millioner kroner i aftalen.

Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Under kulturområdet hører landets ugeaviser. Hos dem har udbruddet af covid-19 ført til faldende annonceindtægter det seneste år.

I aftalen er der afsat 40 millioner kroner til de lokale ugeaviser som kompensation for de faldende indtægter.

Det er kulturminister Joy Mogensen (S), der har ledet forhandlingerne om den politiske aftale.

Hun nævner, at der under den første nedlukning sidste forår blev lavet en pulje, der kompenserede alle aviser for tabte indtægter fra reklamer.

- Under denne nedlukning har vi kunnet se, at det især er de regionale og lokale medier, der har mistet annonceomsætning.

- Fordi de lokale butikker har været lukket i meget lang tid, er der ikke blevet annonceret i samme omfang som normalt i aviserne.

- Lokale medier er en rigtig vigtig del af vores lokale demokrati, så derfor var det vigtigt at få lavet en hjælp til dem, siger Joy Mogensen til Ritzau.

Derudover afsættes 200 millioner kroner til en pulje, der er rettet mod arrangører af kulturelle arrangementer. Den såkaldte aktivitetspulje har eksisteret siden efteråret og forlænges med den nye aftale.

Puljen giver tilskud til, at koncerter og andre arrangementer med publikum afholdes under hensyntagen til eventuelle restriktioner.

Det er endnu uvist, hvornår teatre og koncertsteder igen må byde publikum velkommen. Dermed er midlerne i puljen altså rettet mod arrangementer, som ligger et stykke ude i fremtiden.

- Aftalen sikrer, at også de små og mellemstore kulturinstitutioner kan blive ved med at planlægge ud i fremtiden. Særligt for den periode, der kommer, når de har mulighed for at åbne, men stadig er underlagt restriktioner.

- Hvis man ikke kan lukke ret mange mennesker ind, er kulturaktiviteter ikke økonomisk bæredygtige, siger kulturministeren.

Hun peger på, at det er her, aktivitetspuljen skal holde hånden under arrangørerne.

Endelig skal 50 millioner kroner bruges til at "genstarte" kulturen og idrætten efter et år med coronavirus. Repræsentanter fra kultur- og idrætslivet er kommet med forslag til, hvad man kan gøre i den forbindelse.

De har blandt andet foreslået, at man laver et innovationslaboratorie, der skal fokusere på at udvikle nye, digitale kulturformater. Og at man indsamler data om kultur- og idrætslivets brugere under epidemien.

- De anbefalinger har vi valgt at følge, siger Joy Mogensen.

Med den nye aftale har kultur- og idrætslivet mulighed for at blive klar til en yderligere genåbning af Danmark, påpeger ministeren.

Tirsdag 23. marts ventes regeringen at præsentere en langsigtet plan for genåbningen af landet.

/ritzau/