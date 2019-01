Trods succes og formue er realitydonningen ofte ensom og alt andet end usårlig

I den nye Netflix-dokumentar 'American Meme' viser medie-stjernen Paris Hilton en helt ny side af sig selv.

Blandt andet afslører den i dag 37-årige mangemillardær, at den berygtede sex-video fra 2004 fik hende til at tænke selvmordstanker.

»Jeg ønskede at dø. Jeg ville ikke leve. Jeg skammede mig. Jeg vidste, at det betød, at jeg aldrig ville kunne blive til det, jeg ønskede.«

Paris Hilton og DJ Khalid i dokumentarfilmen 'American Meme' Foto: Netflix Vis mere Paris Hilton og DJ Khalid i dokumentarfilmen 'American Meme' Foto: Netflix

Sådan fortæller en sjældent ærlig Paris Hilton i dokumentarfilmen, der kommer helt tæt på den realitybølge, der hver dag får millioner af fans over hele kloden til at sidde klistret til YouTube, TMZ og lignende medier.

Det var Paris Hiltons forhenværende kæreste Rick Salomon, der i 2004 stod bag udsendelsen af videoen 'One Night in Paris' (optaget i 2001), hvor man kan se ham selv og hotelarvingen dyrke sex i Hiltons soveværelse.

For Paris Hilton, der ikke selv ønskede sex-videoen offentliggjort, var succesen, der fulgte, forretningsmæssigt en velsignelse, men personligt en forbandelse.

Berømmelsen var øjeblikkelig. Og skandalen førte til mere modelarbejde og flere realityshows. Men selv siger Paris Hilton:

»Jeg stod ikke ud af sengen i flere måneder. Jeg var så pinligt berørt. Ligemeget hvor jeg bevægede mig hen, følte jeg, at folk stirrede på mig og dømte mig, uanset om de kendte mig eller ej.«

Resultatet er ifølge Hilton, at hun den dag i dag ikke stoler på nogen.

»Jeg er på farten cirka 250 dage hvert år. Jeg flyver konstant til nye lande, hvor jeg arbejder. Og derfor er jeg tit ensom,« siger Hilton i 'American Meme'.

Siden gennembruddet i starten af det nye årtusinde er Paris Hiltons popularitet (især iblandt de helt unge) forlængst blevet overhalet af nye realitystjerner som Kim Kardashian, Brittany Furlan og Josh Ostrovsky (The Big Jew).

Men selvom hun er rundet de 37 år, så strømmer pengene stadig ind på den i forvejen velnærede bankkonto.

Og trods de psykisk hårde år, der fulgte efter sex-videoen, ser Paris Hilton tilbage på sin karriere med tydelig varme.

Som 19-årig skrev Paris Hilton således kontrakt med Donald Trumps model-bureau, 'T Management'.

Gennembruddet kom to år senere, da 20-årige Paris sammen med sin blot 15-årige søster Nicky poserede for Vanity Fair og mesterfotografen David LaChapelle.

I 2003 var Paris Hilton stjernen i ét af de allerførste realityshow 'The Simple Life' sammen med Lionel Richies datter, Nicole Richie.

Og samtidig ryddede den berygtede sex-hjemmevideo samtlige forsider over hele verden.

Både realityshowet og sex-videoen cementede Paris Hiltons image som 'den dumme blondine'.

Men siden har den 37-årige hotelarving bevist, at hun er det stik modsatte, 'blondine', måske, men 'dum', absolut ikke.

Således er Paris Hilton ifølge finansbladet Forbes i dag god for det, der svarer til fire milliarder kroner.

Hun får stadig over en million kroner for blot at dukke op i en natklub.

Og udover realityshows har Paris scoret kassen som popstjerne, filmstjerne, parfume-skaber, forfatter, designer og supermodel.

Ikke dårligt for en 'dum blondine'.