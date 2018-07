Der er både gode og dårlige ting ved at være blevet et kendt ansigt.

Siden Nadja Hansen tonede frem på skærmen i dette års ‘Paradise Hotel’ har hun været et kendt ansigt, og oftest er hun godt tilfreds med sin nye rolle, men der er også en bagside af medaljen, det afslører hun i et nyt indlæg på sin blog, hvor hun lister de bedste og de værste ting ved at være kendt.

På listen over de værste ting er blandt andet, at folk ikke altid respekterer ens grænser, og når de følger efter hende – især når det er på mørke og skumle steder, så hun bliver bange. Og så skal hun også lige vænne sig til, at alle folk har en mening om hende, og det er ikke alle meninger, der er lige positive.

»De 7 hate-beskeder jeg har modtaget i min indbakke. Ja, jeg tæller, hvor mange hate-beskeder jeg har fået«,skriver Nadja på bloggen som et af punkterne på listen over de værste ting, og hun uddyber overfor Realityportalen, hvad det er, folk typisk ikke kan lide ved hende.

»De skriver, at jeg ikke skal tro, jeg er noget. Eller at jeg er en skank, og at jeg mumler«, fortæller Nadja.

Det bedste ved at være kendt er…

Heldigvis er det ikke kun dårlige ting og oplevelser, Nadja har haft, efter hun er blevet et kendt ansigt. Langt de fleste oplevelser har været gode, og folk er generelt søde ved hende og kæresten Lenny, når de møder deres fans. På listen over de bedste ting ved at være blevet kendt, nævner Nadja:

»Da en pige begyndte at græde glædestårer, da hun så mig, og derefter fortalte mig, at hun så op til mig – kæmpe boost til mig, det havde jeg ikke regnet med at opleve! Da jeg crowd surfede på en masse unge mennesker på et barjob i Jylland – sjoveste nogensinde!«

