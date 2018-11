Deltagelsen i Lennys musikvideo førte til endnu et job for Mathias.

Den opmærksomme seer og reality-fan har måske allerede spottet ‘Paradise Hotel’-fyren Mathias Hjort i sit nyeste tv-job. Netop nu pryder han nemlig en Fakta-reklame, men man skal have åbne øjne for at se ham. Han står nemlig først i slutningen af videoen, hvor han helt ud af det blå danser den meget moderne fortnite dans.

– Da vi filmede Lennys musikvideo, mødte jeg Stefan Kragh, og vi snakkede godt sammen, og han så jeg også filmede til min egen YouTube-kanal. Så kontaktede han mig efterfølgende, om jeg kunne være frisk på en reklame, og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Jeg fik frie tøjler og valgte at danse en fortnite dans, da jeg synes, det er mega grineren, og vi syntes det kunne være sjovt at lave noget anderledes, fortæller Mathias og fortsætter:

– Jeg ville gerne spejle, det jeg laver i reklamen, med den person som jeg er.

Reklamen har allerede fået over 600.000 visninger på YouTube, hvor den har ligget i godt tre uger, så ‘Paradise’-fyren håber, at det vil føre til mere af samme skuffe.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.