Der er amoriner i luften for den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager.

Realityportalen har tidligere skrevet, at Maja, kendt fra ‘Paradise Hotel’ og ‘Divaer i junglen’ efterhånden savnede en kæreste efter tre år som single. Det har dog været svært at finde den helt rigtige, men nu tyder noget på, at amors pil har ramt Maja.

»Jeg har mødt en, der er lidt sød. Det er stadigvæk meget nyt, og også meget nyt for mig. Jeg er lige flyttet, og det hele gik meget stærkt. Lige nu prøver vi egentligt bare at se, om det skal være det,« fortæller den tidligere paradiso.

Maja er ikke meget for at fortælle for meget om sin flirt. Det er endnu lidt for tidligt.

»Der er måske fremtidsudsigter i det. Han er blevet glad for mig, og det er måske bare mig, der lige mangler at finde ud af, hvor jeg står henne. Jeg synes det hele er lidt stressende med flytning og alt det,« fortæller hun.

Maja: Jeg vil have børn med min næste kæreste

Der er en ganske særlig årsag til, at Maja ikke stresser med at komme af singlemarkedet.

»Min næste kæreste, det skal være ham, jeg får børn med. Det er ikke bare noget, jeg skal forhaste mig ind i,« slår hun fast.

På trods af, at Maja og flirten endnu ikke er et par, så har han det lidt stramt med, at hun er flyttet ind i ‘Paradise Kollektivet’.

»Han prøver at leve med det. Han synes ikke, at det er særlig fedt, og slet ikke, når Jonas er her. Han stoler på mig, og det har han også god grund til, siger hun.

‘Paradise Kollektivet’ sendes tirsdag og torsdag fra den 26. juni på Viafree.

