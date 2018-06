Katrine er glad og nyforelsket i sin nye fyr, som hun faktisk scorede på Facebook.

‘Paradise’ er slut, men tilværelsen som nyforelsket er først lige begyndt for Katrine. Hun afslørede nemlig tidligere på ugen, at hun har mødt en fyr, som hun er ret glad for.

»Jeg har fundet en sød fyr, som jeg gerne vil fokusere på,« fortalte Katrine til ‘Paradise’-finalen.

Allerede i dagene efter besluttede de to sig for, at de ville flytte sammen, afslørede hun, da vi var til pressemøde på det nye Viafree-program ‘Paradise Kollektivet’. Men det var en lidt alternativ måde, parret mødtes på første gang.

»Jeg har faktisk fundet ham på Facebook i en singlegruppe. Lidt fesent, men det skulle bare være ham. Jeg så ham og tænkte: Ham må jeg bare have! Og det fik jeg, så det er bare fantastisk,« siger hun.

Katrine mener selv, at det var hende, der scorede ham, og lige nu nyder hun bare tilværelsen med sin nye fyr, som ikke har set hende i ‘Paradise’.

»Vi er nyforelskede og har bare lyst til at være sammen hele tiden. Det er rigtig dejligt. Han er virkelig dejlig,« siger hun.

Du kan se resten af interviewet med Katrine nedenfor, hvor hun også fortæller, om hun er klar på at lave mere tv i fremtiden.

