Philip May og Frederik Jørgensen åbner nu op for et par hemmeligheder fra deres tid i Lloret de Mar.

Tilbage i foråret kunne ‘Paradise’-hunken Philip May afsløre, at han skal tilbringe sommeren i Lloret de Mar i Spanien, da han er blevet destinationschef for UngRejs.

I starten af juli tog Philip afsted, og i de tre uger, han tilbringer i sommerparadiset, har han besøg af en række andre paradisoer. Indtil nu har Mathias og Nicolaj fra denne sæson været på besøg samt Frederik Jørgensen fra sæson 12.

Realityportalen.dk var så heldige også at få lov at besøge ‘Paradise’-hunken i hans første uge som destinationschef, og her fik vi lokket lidt afsløringer ud af Philip og Frederik fra deres ophold i Lloret de Mar. Det sker nemlig lidt af hvert, når man er afsted på UngRejs-tur i det spanske.

»En af de mest grænseoverskridende ting, der er sket, var, da vi barberede hinandens røvhuller. Det var ret voldsomt. Men jeg har aldrig haft så glat et røvhul, så tak for det«, lyder det blandt andet fra Frederik.

»Ja, vi gør det igen i aften«, fortsætter Philip med et grin.

Hør flere af Frederik og Philips hemmeligheder fra Lloret de Mar i interviewet nedenfor:

Artiklen er bragt i samarbejde med Relityportalen.