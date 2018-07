En tidligere paradiso har fået knust sit hjerte mere end nogensinde før.

I sidste uge kom det frem, at Jonas Ptak, kendt fra ‘Paradise Hotel’ sæson 13 og medvirkende i det kommende Viafree-program ‘Paradise Kollektivet’, takker af og indstiller sin tv-karriere. Årsagen skyldes blandt andet, at Jonas føler, han er kommet længere væk fra sin familie og sine venner. Derudover har Jonas for nyligt mistet sin drømmekvinde, og det har også fået ham til at ville skifte kurs og vende tilbage til livet før ‘Paradise’.

Jonas fortalte allerede tilbage i januar, at han havde mødt en skøn pige, men at deres forhold var meget kompliceret, så han ønskede ikke at komme nærmere ind på, hvem det var. Efterfølgende har han dog fået knust sit hjerte og mistet denne pige, der ifølge ham selv er hans all time drømmekvinde.

Nu åbner Jonas op for hele den triste historie:

»Jeg mødte sidste år min drømmepige til et event, hvor mig og nogle af de andre paradisoer skulle lave noget ‘Dagens mand’ til en fødselsdag. Vi blev der efterfølgende til efterfesten, og der er en pige, der holder øje med mig på en lidt mærkelig måde. Hun kommer dog til sidst over og siger hej, og vi snakker lidt. Pludselig siger hun så, at det ikke er hende, der er interesseret i mig, men hendes kusine. Og så peger hun så på den flotteste kvinde, jeg til dato har set. Vi går så over til hinanden og snakker sammen, og hun er super sød, og vi har det hyggeligt. Der sker så det, at vi stikker af sammen og ender hjemme hos mig,« fortæller Jonas til Realityportalen.dk og fortsætter:

»Efterfølgende fandt hun mig på Instagram, og vi skrev lidt sammen og mødtes så efterfølgende igen. Vi sås i to-tre måneder fast, og jeg var sindssygt glad for hende. Jeg har aldrig været så glad for et andet menneske før. Jeg har haft fire kærester i mit liv, og det har været fint, og det har været lange forhold, så jeg er meget en kærestefyr. Men det her var helt specielt, fordi der bare var et eller andet. Hun er den smukkeste kvinde, jeg nogensinde har mødt, og hun har den dejligste personlighed. Den følelse, hun kunne give mig, overgår alt. Jeg finder bare ud af, at det er hende, jeg vil være sammen med her i livet.«

Romeo og Julie

Desværre finder Jonas og hans drømmekvinde, som han ikke ønsker at nævne navnet på, ud af, at de har en stor udfordring, som de ikke kan løse. Og det er for alvor noget, der skaber problemer for forholdet:

»Jeg har ikke lyst til at fortælle, hvad det er, da jeg ønsker at beskytte hende, men det minder meget om historien om Romeo og Julie. Vi blev flået fra hinanden efter et par fantastiske måneder, og det var helt forfærdeligt og meget frustrerende. Selvom vi ved, at vi ikke kan, holder vi stadigvæk kontakten, fordi vi ikke kan lade være. Vi er begge helt ude af den, hvilket jeg ellers virkelig sjældent er. Hun er bare noget helt specielt, og så blev hun taget fra mig. Vi skrev en masse sammen om, hvad vi kunne gøre, men der var intet at stille op. Jeg tænkte på hende hvert minut og ønskede at sætte alt til side for at se hende,« forklarer den frustrerede Jonas og uddyber:

»Der gik et halvt år, og den døde en smule ud, selvom vi stadig havde kontakt og følelser for hinanden. Vi blev jo nødt til at komme videre, selvom det var svært at give slip. Især fordi det er min drømmepige, og det ved jeg, for jeg har mødt mange piger, og hun er noget særligt. Vi ser så hinanden til Distortion i maj, og det var der, hvor vi gav hinanden det sidste farvel.Vi stod bare og kyssede for fuld smadder. Vi var begge så ødelagte, så det var frygteligt. Jeg vil jo gerne blive gammel med hende. Men det var sidste gang, jeg så hende. og jeg har ikke haft lyst til andre piger siden. Selvom det har været så hårdt, så vil jeg aldrig bytte den tid, vi har haft sammen for noget andet i verden, fordi det har været så fantastisk.«

Ny kæreste

Selvom Jonas stadig håber på, at han møder sin drømmekvinde igen på et senere tidspunkt i livet, er det dog for alvor slut med dem for ny. Drømmekvinden har nemlig fundet en ny kæreste:

»Det er da sindssygt hårdt og rigtig svært for mig at se, men omvendt så er det jo cool nok, at hun kommer videre. Hvis hun ikke kan være sammen med mig, så skal hun selvfølgelig have en anden, der kan være der for hende. Og jeg kan jo virkelig unde hende, at hun har det godt, så jeg føler ikke, at det kan være anderledes, når tingene er mellem os, som de er. Jeg må derfor også komme videre nu, og det er derfor, jeg gerne vil tilbage til mine gamle vaner og mit gamle liv. Jeg håber, at den næste kvinde, som jeg finder, er hende, jeg kan blive gammel med, for det er der, jeg kan mærke, at jeg er i mit liv,« fortæller Jonas og tilføjer:

»Heldigvis begynder jeg at have det godt igen. Jeg hygger med mine venner og træner igen – ting, jeg ellers havde lagt på hylden for en stund. Jeg håber dog stadig at møde min drømmekvinde igen en dag. Jeg har taget alle vores billeder sammen og nogle af vores lange beskeder og gemt på en USB et hemmeligt sted. Så en dag, når jeg bliver gammel, vil jeg tage det frem og kigge på det igen. Vi har nemlig sådan nogle fantastiske minder sammen, som jeg aldrig vil glemme.«

