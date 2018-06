Et par små fødder har meldt deres ankomst hos en af årets paradisoer.

Til premieren på ‘Paradise Hotel’ fortalte Isac til Realityportalen, at han havde mødt en sød pige, men han ville på daværende tidspunkt ikke sige mere. I midten af marts måned kunne han dog afsløre, at han var blevet kærester med den søde pige. Hendes navn er Patricia, og hun er veninde med ‘Paradise’-baben Fie, som introducerede Isac og Patricia for hinanden.

LÆS OGSÅ: Lykkelig ‘Divaer i junglen’-babe afslører familieforøgelse

Sidenhen er Isac og Patricia flyttet sammen i en lejlighed i Rødovre, og nu har de også valgt, at to skal blive til tre:

LÆS OGSÅ: Reality-babe vil i Folketinget

»Vi har fået hund, der hedder Luna. Hun er tre fjerdedele fransk bulldog og en fjerdedel gravhund. Det er egentlig ikke, fordi vi har gjort os særlige overvejelser med navnet, det eneste, der er specielt ved det, er, at navnet betyder måne. Vi fik hende igår, så min kæreste har taget fri i dag, og jeg har taget fri imorgen for at passe hende. Heldigvis kan vi godt få det til at fungere med vores jobs. Patricia er speditørelev, og jeg er chauffør for en Dental-klinik«, fortæller Isac til Realityportalen.dk.

LÆS OGSÅ: ‘Paradise Kollektivet’ afslører: Så langt er programmet fra ‘Paradise’

»Årsagen til, at vi har fået en hund, er, at vi synes, vi manglede lidt mere i vores liv. Vi har overvejet det længe, og det føles allerede helt fantastisk dejligt at være blevet hundeejere. Vi søgte jo hjælp på Facebook for at finde en hund det rigtige sted, men vi endte faktisk med selv at finde hende selv over nettet. Luna har også fået sin egen Instagram-profil, der hedder LunaSaabyeVH, fortsætter Isac. Da Realityportalen.dk spørger, om hunden er første skridt på vejen til at få et barn«, svarer han hemmelighedsfuldt:

LÆS OGSÅ: ‘Kongerne’-Kia afslører hemmeligheder i ny selvbiografi

»Man ved aldrig.«

Se billeder af hunden Luna her:

FOTO: Privat Vis mere FOTO: Privat FOTO: Privat Vis mere FOTO: Privat FOTO: Privat Vis mere FOTO: Privat FOTO: Privat Vis mere FOTO: Privat

LÆS OGSÅ: Linse afslører: Sådan er det gået med mit program

LÆS OGSÅ: AFSLØRING: Her er Linses VILDE fremtidsplaner i Spanien

LÆS OGSÅ: SAY WHAT: Paradiso har spillet på fodboldlandsholdet

Følg med på Realityportalens Facebookside og deres Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.