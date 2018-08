Reality-baben Ida og hendes mand Nicolaj, der er professionel fodboldspiller, har fået en lille søn.

Vi kender hende som Ida Amalie fra ‘Paradise’-hotel sæson syv og den legendariske ‘awkward turtle’. I dag hedder hun Ida Køhlert, da hun tilbage i juni 2015 blevet gift og har taget sin mands navn. Den tidligere paradiso har nemlig fundet sin helt store kærlighed Nicolaj Køhlert, der er professionel fodboldspiller og tidligere har tørnet ud for selveste Liverpool.

Tilbage i april kunne Ida afsløre endnu en stor nyhed. Hun og Nicolaj ventede nemlig deres første barn sammen, en lille søn. Den lille ny kom til verden i maj, og der er ingen tvivl om, at den lille familie nyder hinanden i fulde drag:

»Jeg fødte vores lille søn Tristan den 15. maj. Fra jeg blev sat i gang og til, jeg havde født, gik der cirka de her otte timer, og fødslen gik rigtigt fint. Det var selvfølgelig en overvældende smerte, men alt i alt synes jeg, at det gik super fint. Det er dejligt at være blevet forældre, der er ikke noget større. Vi elsker vores nye liv sammen med vores lille søn, og han giver os så meget glæde. Han er det bedste, der er sket for os,« fortæller Ida til Realityportalen.dk og fortsætter:

»Det er selvfølgelig også hårdt, men heldigvis er vi så privilegerede, at vi begge har været hjemme på barsel i de første måneder, så på denne måde har vi kunnet supplere og aflaste hinanden lidt ved behov. Jeg er helt sikker på, at det er ekstremt vigtigt, at begge forældre er der de første måneder af barnets liv. Det går bare så stærkt med barnets udvikling, og de måneder får man ikke tilbage. Så jeg er helt sikker på, det har været den rette beslutning for os.«

Fodboldkarrieren på standby

En måned efter, Tristan kom til verden, blev Ida færdiguddannet som socialrådgiver. Hun klarede sin bacheloreksamen med bravour og fik et 12-tal, hvilket må siges at være sejt gået som nybagt mor. Nu nyder paradisoen derfor sin barsel i fulde drag:

»Jeg forestiller mig, at jeg skal tilbage på arbejdsmarkedet til næste år – muligvis omkring marts. Det kommer dog an på, hvor jeg får job,« forklarer Ida. Familien bor i Vejle, og selvom de har flyttet en hel del i forbindelse med Nicolajs job, ser det nu ud til, at de kan blive boende i Vejle:

»Nicolaj er blevet ansat hos Blue Water som speditørtrainee. På nuværende tidspunkt er det planen, at Nicolaj vi prøve sig af på det ordinære arbejdsmarked for at tilegne sig noget erfaring, som han kan bruge på den lange bane. En fodboldkarriere varer ikke evigt, og han har været prof, siden han var 16 i både ind-og udland, hvilket har givet ham mange gode oplevelser og erfaringer, som han kan benytte sig af i fremtiden. Der har da været muligheder, som han er blevet tilbudt, i forhold til fodbolden, men da det ikke har været tilbud her i Danmark, så har det ikke været det rigtige for os som familie.«

Se de fine billeder af Tristan og Ida øverst i galleriet samt billedet af Ida, da hun blev færdiguddannet, nedenfor.

