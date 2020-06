Nu åbner 'Paradise Hotel'-baben helt op om de hårdeste år i sit liv.

Efter sin medvirken i ‘Paradise Hotel’ har hun ikke været den, man har set mest til i rampelyset, og det er helt bevidst, at hun har trukket sig. For 22-årige Ida Christiansen har oplevet noget i sin ungdom, som gør, at hun i dag har svært ved at lukke folk ind og at elske et andet menneske.

'Måske vil det give folk en idé om, hvorfor jeg er, som jeg er,' siger Ida om grunden til, at hun nu vælger at fortælle om, hvordan hun igennem en stor del af sin teenageår følte sig forladt af både sin far og mor.

Den tidligere ‘Paradise Hotel’-deltager understreger, at svigtet på ingen måde var bevidst fra hendes forældres side, og at alle i familien gjorde, hvad de på det tidspunkt følte var bedst.

'Men da min lillebror blev født, mistede jeg begge mine forældre. Ikke at de døde, men de forsvandt fra mig og ud af mit liv. Det var en rigtig svær tid med konstant sorg, og det er noget, som jeg først har lært at sætte ord på nu. Jeg ved godt, at der var en, der havde mere brug for dem, end jeg havde. For min lillebror lå og var ved at dø,' fortæller hun.

Lillebror uhelbredeligt syg

Idas mor fik nemlig Noah, da Ida var 13 år, og han blev desværre født med den alvorlige sygdom cystisk fibrose, som er uheldbredelig. Det betød, at Idas mor derfra måtte tilbringe alt sin tid på Odense Universitetshospital, hvor Noah blev indlagt fra fødslen.

Ida og Noah sammen i hospitalssengen efter en undersøgelse. Ida har i dag et godt forhold til alle sine søskende og begge forældre. (Foto: Privat.)

Siden Ida var 1 år, har hendes forældre været skilt, og da hun blev teenager fandt både hendes mor og far en ny partner, som de fik børn med. Babyerne fyldte meget, og den tidligere ‘Paradise’-deltager følte sig tilsidesat.

Derfor flyttede hun som 14-årig hjem til sin mormor i Kalundborg, så hun kunne fortsætte sin normale hverdag og passe sin skole. Men det var ikke let, for hun følte sig pludselig helt alene, svigtet af begge sine forældre og med et kæmpe savn til sin mor. Og til støtte, rådgivning og kærlighed.

'Jeg havde også en følelse af vrede. Jeg kunne ikke forklare hvorfor. Jeg vidste bare, at mor og far ikke var der,' husker hun.

Valgte sin mor fra

Derfor endte det med, at hun måtte tage et hårdt valgt.

'Min mor har altid været noget af det tætteste, jeg har. Det gjorde ikke gavn for mig at tale med hende og besøge hende på hospitalet. For hver eneste gang havde jeg det så fucking dårligt bagefter, og jeg græd og græd. Jeg kunne slet ikke få mig selv til at lægge røret på, når jeg snakkede med hende, eller når jeg skulle hjem fra Odense, når besøgstiden var forbi. Så til sidst valgte jeg at sige, at det gjorde for ondt. Jeg måtte passe på mig selv.'

Det gjorde naturligvis Idas mor ulykkelig, men hun accepterede, at Ida ville stoppe deres kontakt. Hun skrev dog beskeder, hvori der stod, at hun vidste godt, Ida ikke ville svare hende, men Ida skulle vide, at selvom hun ikke var der for hende, så elskede hun hende.

'Jeg fik så mange kærlighedserklæringer fra min mor, og det gjorde det bare ikke nemmere. Så til sidst måtte jeg blokere hendes nummer,' fortæller Ida.

Det hele var en ond cirkel. Ida gav sig selv skylden for, at hun var ked af det hele tiden, og hun kunne ikke sove om natten, koncentrere sig i skolen eller i det hele taget koncentrere sig om noget som helst. Men da hun kom på efterskole på Fyn, tog hendes liv en positiv drejning. Hun fik en mere stabil hverdag, og hun fandt ro.

Forholdet i dag

Herefter gik det lettere, og hun mødte en kæreste, som hun flyttede sammen med. Forholdet til ham viste sig at blive åbningen for, at hun igen kunne få et bånd til sin mor, da det sluttede meget brat, og derfor stod hun pludselig uden tag over hovedet. Ida flyttede hun hjem til sin mor, og de fandt lige så stille hinanden igen.

I dag bor Idas mor i Spanien, fordi Noahs sygdom gør, at klimaet der er bedst for ham. Afstanden gør, at de ikke ses så ofte, men de har i dag både talt og grædt ud. Hendes far har hun også fundet igen, det skete, da de for nogle år siden begyndte at træne sammen.

'Jeg kan mærke, at det først er nu her inden for de seneste par år, at jeg er begyndt at have et godt forhold til mine forældre. Jeg vidste, at de ikke gjorde mig ondt med vilje, men jeg havde en indre vrede. Det har været svært at tilgive dem for, at de ikke var der for mig, da jeg havde allermest brug for dem.'

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk