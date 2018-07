Endelig tilsmiler lykken den smukke 'Paradise'-vinder.

De fleste har nok opdaget, at der er kommet en ny funktion på Instagram, hvor man kan stille spørgsmål til de folk, man følger. Her kunne man i går på Tines Instastory se hende svare på et spørgsmål, at hun havde fået sig en kæreste, og overfor Realityportalen afslører hun, at han ikke er helt ny.

»Jeg datede ham faktisk, lige inden jeg smuttede til Mexico, og han fik først at3 vide, at jeg skulle deltage i ‘Paradise Hotel’ et par dage inden, jeg tog flyveren. Og der stoppede vores kontakt til hinanden. Vi fandt så sammen igen efter noget tid, og kærligheden var der med det samme igen,« jubler en meget forelsket Tine.

Træt af umodne fuckboys

Hun vil ikke afsløre, hvem hendes kæreste er, da han ifølge Tine er meget privat og ikke ønsker at stå frem offentligt, så på det punkt tager de forholdet i hans tempo. Men hun vil gerne løfte sløret for lidt flere detaljer om kæresten.

»Han er ældre end mig, hvilket er så skønt, jeg er træt af umodne fuckboys. Han går meget op i fitness, så han er en del større end mig, så jeg har fundet mig en, som kan sætte mig på plads, hvilket også var på tide. Han er snart færdig med PAU (pædagogisk assistent-uddannelse, red.), som passer perfekt til ham, nu hvor han selv har en datter.«

Tine vil ikke fortælle mere om kærestens datter, men hun afslører, at det ikke er en fyr, hun har mødt i Svendborg, hvor hun selv bor. Kæresten bor nemlig i Odense, så det bliver på Fyn. I sin Instastory fortalte hun, at hun er lige dér i livet, hvor hun gerne vil være, og hun har tidligere givet udtryk for, at hun er glad for at have lagt ‘Paradise Hotel’ og ‘Paradise’-livet bag sig.

