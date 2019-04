Uheldigvis for Mike blev det ham, der kom i fare i aftenens afsnit, da hans partner Cecilie ikke reddede ham.

En blodig kiste var placeret i loungen i aftenens afsnit af ‘Paradise Hotel’, og hotellets nyeste fyr, Arnold, tog chancen og åbnede den. Det viste sig, at han skulle sætte en kæde igang, hvor deltagerne skiftevis skulle bide en fra det modsatte køn, og den sidste i kæden ville komme i stor fare.

Arnold startede med at bide Klara, som bed partneren Nicolai, der efterfølgende gik hen til Cecilie og bed hende. Desværre for Cecilies partner, Mike, bed Cecilie dog ikke ham, men gik istedet hen til Jonass. Det endte således med, at Mike blev den sidste i bidekæden og dermed den deltager, der kom i stor fare.

Mens nogen mente, at Cecilie havde lavet en fejl, mente andre af deltagerne, at Cecilie havde gjort det bevidst for at vise sit værd i den store gruppe.

Overfor Realityportalen.dk fortæller Cecilie nu, hvad der var årsagen til hendes beslutning om ikke at bide hendes partner Mike.

'Nogle af de andre år måtte man ikke vælge sin egen partner, og jeg var så nervøs og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Derfor tog jeg valget og bed Jonass, og først da jeg kom op i loungen gik det op for mig, at man godt måtte vælge sin egen partner. Jeg ville gerne vise noget overfor den store gruppe, og jeg blev også i tvivl om, hvad der stod i brevet, da jeg gik ned mod Jonass. Men det var en fejl, at jeg ikke valgte at bide Mike,' fortæller Cecilie til Realityportalen.dk.

'Jeg kan derfor også godt forstå, at Mike blev ret skuffet og irriteret over mit valg. Det ville jeg også have blevet. Men det er et spil, og nogle gange begår man fejl, fortsætter hun.'

Mike: “Jeg blev skuffet og irriteret”

Der er ingen tvivl om, at Mike blev godt træt af, at Cecilie ikke valgte at redde ham, men omvendt kan han godt forstå, hvorfor hun begik fejlen.

'Jeg havde det super skidt med, at hun ikke reddede mig, og der kørte rigtige mange tanker gennem mit hoved. Og jeg tænkte bar: “Hvad fanden har hun gang i? Det gælder om at redde sin partner og ikke sætte ham i fare”. Så jeg blev mega skuffet og irriteret på hende over, at hun ikke lige tænkte sig om en sidste gang. Netop fordi man føler sig så fucked op i det øjeblik, så havde jeg da ønsket, at hun havde tænkt sig om en ekstra gang. Cecilie var jo dog ikke den eneste, som lavede fejlen med ikke at vælge sin partner, og opgaven kunne os være indviklede at forstå,' forklarer Mike og fortsætter:

'Jeg tænkte da også, at hun nok gjorde det for at bevise noget, fordi hun netop var i den lille gruppe på det tidspunkt, men så igen så tænkte jeg, at hun nok gjorde det ved en fejl, da opgaven var let at misforstå. Men jeg havde det så super skidt, da jeg fandt ud af, at jeg ikke var blevet bidt eller noget. Jeg tænkte bare: “Nu er det sgu sikkert min tur på vej ud af hotellet”. Tankerne kørte i hvert fald rundt på fuld skrue på det tidspunkt.'

Se, hvordan det kommer til at gå Mike i næste afsnit ‘Paradise Hotel’ tirsdag den 23. april klokken 22.00 på TV 3.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk