Tre måneder efter Caroline satte gang i sin kur, gør hun nu status.

Der var delte meninger blandt Caroline Petersens følgere, da hun tilbage i januar måned lagde nogle ærlige billeder ud af sig selv og afslørede, at hun havde taget 5-10 kilo på. Dengang slog hun dog fast, at hun var tilfreds med sin nye krop, og hun ville ikke høre på, at hun var tyk.

Efter ‘Divaer i junglen’ i foråret besluttede hun sig alligevel for at gå på slankekur og smide nogle af de kilo, hun havde taget på, og nu åbner hun op for, hvordan det går med vægttabet efter tre måneder.

– Det går faktisk elendigt med det, hahaha! Jeg var virkelig ambitiøs det første stykke tid og tabte mig 7 kg, men det er gået noget i stå nu. Jeg nyder sommeren så meget, at jeg ikke orker at tænke på, hvad jeg spiser. Derudover har jeg også drukket en del alkohol. Men der skal virkelig også være plads til, at man kan hygge sig og spise og drikke, hvad man har lyst til uden at skulle tænke på det eller ende med dårlig samvittighed, skriver Caroline på sin blog og fortsætter:

– Udover det er jeg også begyndt at være ligeglad med, hvad vægten siger. Jeg har accepteret min vægtforøgelse. Helt ærligt, jeg er 21 år gammel, hvilket vil sige, at det er ganske normalt, at man tager på. Min krop har fået former og er blevet til en kvindekrop. Og så er jeg jo langt fra tyk! Se bare herunder. Jeg er nemlig præcis, som jeg skal være.

Billedet, Caroline henviser til, kan ses herunder, og i galleriet øverst i artiklen kan man se flere billeder af Carolines krop, fra vi først mødte hende i ‘Paradise Hotel’ og til ‘Divaer i junglen’.

