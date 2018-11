To velkendte realitystjerner er ikke længere kærester.

Tilbage i 2013 var Camilla Tandrup Hansen og Alexander Rexen begge deltagere på ‘Paradise Hotel’. Ingen af dem løb med sejren, men kærligheden blomstrede, og parret forblev kærester efter programmet. I februar 2016 afslørede Camilla dog, at de var gået hver til sit.

Senere samme år kunne Camilla dog fortælle, at hun atter havde fundet kærligheden. Også denne gang var det en reality-hunk, hun havde kastet sin kærlighed på, nemlig Thomas fra ‘Fristet’ sæson to.

Selvom det var meget seriøst mellem Camilla og Thomas, der også besluttede sig for at flytte sammen, gik det desværre ikke mellem parret. Derfor flyttede de tidligere i år hver til sit. Det afslører Camilla nu overfor Realityportalen.dk.

– Vi besluttede os for at slutte forholdet for et år siden, og så flyttede vi så fra hinanden i marts. Vi stoppede det, fordi vi voksede fra hinanden og var for forskellige. Jeg arbejder virkelig meget, og mit arbejde har første prioritet. Derfor endte det med, at vi kun var venner. Så der har ingen drama været, og vi var begge enige om, at vi fungerede bedst som venner. Vi snakker ikke sammen nu, men vi er på ingen måde uvenner. Men der er ingen tvivl om, at det var det rigtige, fortæller Camilla, der sidenhen har købt sin egen lejlighed og sprunget ud som selvstændig.

– Jeg har købt en lille lejlighed i Vanløse og arbejder nu som selvstændig makeupartist i Vanløse. Så hele mit liv handler faktisk om arbejde. Det er hårdt at være selvstændig, men virkelig fedt. Jeg elsker at være min egen chef og arbejde for mig selv. Det er det, jeg altid har drømt om. Det er dog hårdt altid at være til rådighed.

Ny flamme

Det viser sig dog, at 26-årige Camilla også har tid til lidt andet end arbejde. Hun kan nemlig løfte sløret for, at hun har fundet en ny fyr i sit liv.

– Jeg er ikke single, men det er stadig meget nyt, så vi tager det stille og roligt . Vi har kendt hinanden i lidt over et år, og vi har så set hinanden som mere end venner i fire-fem måneder. Vi mødtes gennem arbejdet, da jeg ikke rigtig har tid til at møde fyre andre steder. Og dating-sider er no go for mig, fortæller Camilla og fortsætter:

– Vi bor ikke sammen og har heller ikke planer om at flytte sammen. Jeg synes virkelig, at jeg har lært at tage tingene stille og roligt, efter jeg er blevet selvstændig. Jeg vil helt klart bare gerne være mig selv lige nu. Jeg er freelancer, så jeg har meget at se til. Men en dag om mange år, når jeg skal have børn osv., så vil jeg måske gerne arbejde med andre også.

Se billeder af Camilla nedenfor:

Vis dette opslag på Instagram Is it friday yet? No .. but almost #lotd #ootd #malta #bershka Et opslag delt af Camilla Tandrup (@camillataandrup) den 3. Okt, 2018 kl. 11.16 PDT

Vis dette opslag på Instagram Sun, tanning, good times? What better? _________________________________ #summer #sun #tan #tanning #sommer #sommerogsol #blonde #bikini #selfie #lotd Et opslag delt af Camilla Tandrup (@camillataandrup) den 25. Maj, 2018 kl. 10.33 PDT

Vis dette opslag på Instagram Er vi glade idag? __________________________________ #makeup #lotd #lips #redlips #today #blonde #selfie #lipstick Et opslag delt af Camilla Tandrup (@camillataandrup) den 15. Maj, 2018 kl. 1.35 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen