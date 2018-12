Turen igennem security i New York blev ekstra lang for 'Paradise'-baben, da hun skulle flyve hjem til Danmark.

Nadja Hansen, kendt ‘Paradise Hotel’, fik sig et par ubehagelige overraskelser, da hun skulle igennem security i New Yorks lufthavn. Det fortæller hun i en Instastory.

»Jeg har lige brugt halvanden time på at komme igennem security i New Yorks lufthavn, fordi jeg først havde seks kilos overvægt i min håndbagage, og jeg gad ikke betale 100 dollars for at tjekke den ind, så jeg tog alt mit tøj på for ikke at tjekke den ind,« fortæller Nadja og fortsætter:

»Så skulle jeg igennem security, men jeg havde for meget tøj på til at man kunne se, om jeg havde alt muligt farligt indenunder mit tøj, så jeg skulle smide alt mit tøj foran hele lufthavnen.«

Frygt for bombe

Men det stoppede ikke dér for ‘Paradise’-baben, for da hun havde smidt en del af sit tøj, og personalet havde kropsvisiteret hende, blev hun spurgt om, hvor mange par bukser, hun havde på, og det var intet mindre en fem par. Det betød, at Nadja nu blev ført ind i et rum, hvor personalet kunne tjekke hende ‘in private’.

»Så kom jeg ind i det her rum med de her to damer, hvor jeg skulle stå og smide alt mit tøj. Og så havde de handsker på, hvor de skulle visitere mig, og bagefter skulle jeg tjekkes, om jeg var en bombetrussel, og mine bukser skulle tjekkes, og mine trøjer skulle tjekkes. Alt min bagage skulle også tjekkes – det var forfærdeligt,« siger Nadja.

Hun afslutter dog sin Instastory med at fortælle sine følgere, at hun har det godt, og at hun boarder om ikke så længe, så vi må krydse fingre for, at Nadja lander på dansk jord inden så længe uden flere problemer.



Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen