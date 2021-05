Paprika Steen føler sig en anelse forladt.

Sønnen, 20-årige Otto Leonardo Steen Rieks, er nemlig flyttet hjemmefra og arbejder konstant, og så er der mindre tid til samvær med mor.

»Jeg ser ham aldrig. Han bor sammen med sin kæreste og arbejder hele tiden. Jeg ser ham aldrig mere,« sagde Paprika Steen til B.T. ved premieren på 'Marco Effekten' i København.

Her var Paprika Steen i byen med sin søn og hans kæreste, Fillipa Høyer.

»Det er da lidt hårdt. Når de bliver voksne,« sagde Paprika Steen, men tilføjede, at hun er glad for, at sønnen virker glad og tilfreds.

Han er nemlig i gang med at uddanne sig til kok på en fin restaurant i hovedstaden.

»Jeg er i gang med at uddanne mig til kok. På Le Lac på Classensgade. Vi åbnede sidste år,« sagde Otto Leonardo Steen Rieks.

Paprika Steen afslørede også, at hun må besøge sønnike på restauranten, hvis hun gerne vil se ham.

»Jeg har været nede at spise. For at støtte projektet. Det er jo lige åbnet igen,« sagde hun.

Paprika Steen har sønnen Otto Rieks med sin eksmand, Mikael Rieks.

Hun har tidligere udtalt, at skilsmissen er hendes livs største succes.

»Det er gået op for mig, at den treenighed, vi har som familie, aldrig forsvinder. Mikael og jeg har et barn sammen, og han vil være i mit liv resten af mit liv,« har hun udtalt til Alt for damerne.