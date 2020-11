Janus Bakrawi er blevet skadet i læggen umiddelbart inden eftermiddagens generalprøve i "Vild med dans".

Kort inden fredagens program går i luften, oplyser TV2, at skuespilleren Janus Bakrawi, som danser med Karina Frimodt, udgår af "Vild med dans" med en skade.

- Vi kender ikke skadens omfang til bunds, men han kan ikke støtte på sit ben og er nu på vej på skadestuen, oplyser TV2's underholdningsredaktør, Thomas Strøbech, i en pressemeddelelse.

- Vi er virkelig kede af at skulle sige farvel til et skønt par på den her uheldige baggrund, men det er også vigtigt, at han lytter til sin krops signaler, da han i længere tid har mærket overanstrengelse i kroppen.

Exittet får ikke betydning for aftenens program.

- Vi blænder op for vores store cirkusaften, hvor de nu syv resterende par skal dyste om at blive blandt de seks, der kan danse sig videre til næste uges program.

Det betyder, at der vil være tre par i finalen den 19. december.

Janus Bakrawi er langt fra den første, som må undgå af "Vild med dans".

I 2005 udgik Birthe Kjær med en blodprop.

To sæsoner efter udgik den tidligere landsholdsprofil Joachim Boldsen, da han fik en fibersprængning i maven under en håndboldtræning.

I 2012 udgik skuespilleren Thomas Bo Larsen med en knæskade allerede inden premiereprogrammet. Derfor sendte han en stand-in på gulvet i form af den ukendte bokser Anders Krogh Jørgensen, som Thomas Bo Larsen var mentor for.

Året efter trak skuespilleren Claes Bang sig grundet nervøsitet.

Skuespilleren Besir Zeciri blev tvunget ud af "Vild med dans" i 11. sæson tilbage i 2014 grundet de skader, han pådrog sig efter at være blevet overfaldet på vej hjem fra en efterfest med sin kæreste.

Den tidligere cykelrytter Rolf Sørensen trak sig fra 15. sæson af "Vild med dans" i 2018 grundet en skade. En fibersprængning sprang op igen, da cykelkommentatoren gled i sne på sin terrasse.

Han dansede i øvrigt også med Karina Frimodt.

Sidste år stoppede dansedysten for kokken Umut Sakarya under dramatiske omstændigheder, da trak sig efter at have modtaget hadefulde beskeder og seerkommentarer på de sociale medier.

