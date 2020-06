Prins William har det forgangne år åbnet op for psykisk sundhed, sin mors død og tanker om klimaet.

Det seneste år er manges nysgerrighed efter historier fra det britiske kongehus blevet godt og grundigt mættet.

Først af prins Williams bror, prins Harry, og hertuginde Meghans brud med kongehuset og senere af onklen prins Andrews forhold til den pædofilianklagede milliardær og forretningsmand Jeffrey Epstein.

Alt imens har prins William, der står til at blive Storbritanniens konge efter sin far, prins Charles, og sin farmor, dronning Elizabeth, haft et mere stille år.

Søndag den 21. juni fylder han 38 og kan se tilbage på et år, hvor han har haft fokus på to sine mærkesager - miljø og psykisk sundhed.

I maj udgav det britiske medie BBC en dokumentar med prinsen, der forsøger at få britiske mænd til at tale åbent om psykisk sundhed.

I dokumentaren beskriver prins William, hvordan han stadig bliver ramt af sorg over sin mors, prinsesse Dianas, død.

- Når man har været gennem noget traumatisk i livet - som at min mor døde, da jeg var yngre - kan følelserne pludselig komme igen, siger han i et klip fra dokumentaren.

Prinsesse Diana døde i en bilulykke i den franske hovedstad, Paris, med paparazzofotografer efter sig, da prinsen var 15 år gammel.

For små syv år siden blev han selv far for første gang. Det var en stor omvæltning i hans liv, for det betød, at han gik fra at være barn af nogle til selv at være den, der skulle passe på et barn, forklarer han.

- Der er ikke nogen ved din side, som kan hjælpe dig. Det er overvældende til tider, siger prins William i dokumentaren, hvor han også kalder det at få børn "det største øjeblik i livet".

Dokumentaren er en del af initiativerne "Heads Together" og "Heads Up" om psykisk sundhed, som prinsen sammen med sin bror, prins Harry, har turneret land og rige rundt med for at sætte fokus på sundhed i blandt andet den britiske fodboldkultur.

Prins William har også brugt sine kræfter i løbet af året på at sætte fokus på en helt anden problematik: miljøet.

Ved årsskiftet lancerede han sammen med sin kone, hertuginde Kate, en global miljøpris med navnet "The Earthshot Prize", som parret selv kalder den "mest prestigefulde miljøpris i historien".

Den skal gå til personer eller organisationer, der finder løsninger på klodens største miljømæssige udfordringer.

- Enten fortsætter vi, som vi har gjort hidtil, og ødelægger vores planet til ukendelighed. Eller også gør vi brug af vores unikke evner som mennesker til at lede, opfinde og løse problemer, sagde han ved lanceringen af prisen.

Det var langtfra første gang, prinsen engagerede sig i miljøspørgsmål. Som barn samlede han ofte skrald i naturen sammen med sin bror, prins Harry, og sin far, prins Charles, afslørede han for nogle år siden.

- Vi gik bogstaveligt talt rundt med hver vores gribetang og puttede skrald ned i sorte plastikposer, sagde han i 2018 ifølge nyhedsbureauet dpa.

Prins William har også en naturvidenskabelig baggrund. Han har en universitetsgrad i geografi fra St Andrews University i Skotland.

Det var også på universitetet, at han mødte hertuginde Cathrine, oftest er omtalt hertuginde Kate.

De to blev gift i 2011 i kirken Westminster Abbey i den britiske hovedstad, London.

Prins William har også været helikopterpilot i Royal Air Force og i East Anglia Air Ambulance. I 2017 valgte han dog at stoppe for at hellige sig fuldtid til de royale forpligtelser.

Den royale fødselar og hans jævnaldrende hustru har siden forøget familien og i er dag forældre til prins George på seks år, prinsesse Charlotte på fem år og prins Louis på to år.

Prins Williams fulde navn og titel er prins William Arthur Philip Louis, hertug af Cambridge.

Han er ældste søn af prins Charles og prinsesse Diana og barnebarn af dronning Elizabeth. Som nummer tre i den britiske tronfølge står han til at blive Storbritanniens konge efter sin far, prins Charles, og sin farmor, dronning Elizabeth.

/ritzau/