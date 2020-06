- Livet er for kort til at være konstant træt, skriver "Go' Morgen P3"-værten Stefan Le Quellec Knudsen.

Efter små to år som en del af trioen på DR's "Go' Morgen P3" stopper Stefan Le Quellec Knudsen, som også går under navnet "Snake", på posten.

Det oplyser han på Instagram og begrunder stoppet med de hårde arbejdstider - "Go' Morgen P3" sender fra klokken 06 til klokken 09 mandag til fredag og kræver altså, at vækkeuret ringer meget, meget tidligt.

- Da jeg startede, fik jeg at vide, at jobbet normalt har en lidt kortere udløbstid end ellers. Og jeg er nærmest også overrasket over at holde så længe! Men jeg har simpelthen ikke længere energien og lysten til at stå så tidligt op hver morgen hele året rundt, ligesom Maja (kæresten, red.) og Charles (sønnen, red.) nok også glæder sig til at få en lidt friskere udgave af mig hjem hver dag, skriver Stefan Le Quellec Knudsen.

- Livet er for kort til at være konstant træt og gå i en jetlags-rus med drømmen om en lur hængende over hovedet hele tiden.

I Instagram-opslaget sender han en tak til sine to medværter, Maria Josefine "Jojo" Madsen og Mikkel Rosendal, som han har sidste sendedag med fredag den 3. juli.

- Da beslutningen lige er taget, ved jeg ikke, hvad der skal ske på den langsigtede bane. Indtil videre fortsætter jeg på P3 - i en anden rolle - indtil midten af september. Derefter står døren til fremtiden åben, tilføjer Stefan Le Quellec Knudsen.

/ritzau/