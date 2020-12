Skuespilleren Albert Rosin Harson og partner Jenna Bagge er ikke dommernes darlings, men hitter blandt seerne.

Så er årets finalister fundet i "Vild med dans".

Selv om skuespilleren Albert Rosin Harson og partner Jenna Bagge hverken har været dommernes eller bookmakernes favoritter gennem sæsonen, så snuppede parret en af de tre eftertragtede pladser foran influenceren Emili Sindlev og hendes makker, Mads Vad.

- Jeg har det meget ambivalent. For selvfølgelig er jeg overlykkelig for at være nået hertil, hvor vi er. Men på den anden side er der også nogle par, som danseteknisk måske ville have været mere finaleværdige end os, siger Albert Rosin Harson, som dog hurtigt tilføjer:

- Hvis nu programmet havde heddet "Teknik i dans", så havde vi ikke været de allermest værdige, fordi mine fødder ikke altid sidder, som de skal.

- Men programmet hedder "Vild med dans", og jeg er totalt vild med dans. Det synes jeg, jeg lever op til, understreger den 18-årige skuespiller.

Både han og partner Jenna Bagge kalder det en fuldstændig overvældende følelse at stå blandt de sidste tre par.

Derfor forsikrer hun, at parret vil gøre alt for at leve op til seernes sms-stemmer.

- Vi har noget, vi virkelig gerne vil komme ind med, og det er vi mega glade for, at vi får lov til, siger Jenna Bagge og fortsætter:

- Fordi folk har stemt på os, vil vi gerne vise, at vi er så glade for at stå i finalen. Albert har jo aldrig danset før, og det, han viser, er det, man kan nå at lære på tre måneder.

Det er Jenna Bagges syvende sæson i "Vild med dans", men første gang, at hun er nået hele vejen til finalen.

I de foregående seks sæsoner er hun og hendes daværende dansepartnere blevet stemt relativt tidligt ud.

- Jeg føler lidt, jeg er ved at eksplodere af lykke. Jeg skal lige falde lidt til ro og forstå, at vi er kommet til finalen, lyder det fra Jenna Bagge.

I finalen skal Albert Rosin Harson og Jenna Bagge dyste mod Badehotellet-stjernen Merete Mærkedahl og partner Thomas Evers Poulsen samt skuespillerinden Nukâka Coster-Waldau og hendes partner, Silas Holst.

Finalen løber af stablen næste lørdag og kan ses på TV2 fra klokken 20.35.

/ritzau/