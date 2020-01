Efter Nephew er stoppet med at spille på ubestemt tid, starter frontmand Simon Kvamm nu bandet Hugorm.

- Denne koncert bliver den sidste i Nephew-regi i denne omgang.

Sådan lød den pludselige og kontante udmelding fra forsanger Simon Kvamm, da han i august sammen med resten af Nephew gav koncert på Smukfest.

Men selv om det populære rockband nu er stoppet med at spille på ubestemt tid, har Simon Kvamm ikke lagt musikken på hylden.

Han præsenterer nu et nyt band med navnet Hugorm, som den 44-årige sanger har stiftet sammen med musikerkollegerne Morten Gorm og Árni Bergmann Jóhannson.

Det oplyser Simon Kvamm i sit nyhedsbrev.

- Kære venner og veninder. Jeg har lavet et nyt band. Det hedder Hugorm og handler om at rase ud, rense ud og ikke mindst spasse ud. Noget, jeg længe har haft lyst til og tiltagende brug for, skriver han.

Hugorm blev etableret i Klitmøller i Thy i 2017.

I sit nyhedsbrev beskriver Simon Kvamm musikken som at hælde noget Massive Attack, Malk de Kojn, Prodigy, Love Shop og Post Malone i samme gryde.

- Det startede med, at Gorm sad på sit badeværelse med høretelefoner på og hev i sin guitar om natten, mens hans familie lå og sov, skriver Simon Kvamm og fortsætter:

- For mig var det en befrielse at synge på musik startet af nogle andre end mig selv. Og at bruge humoren og aggressionen for at komme endnu tættere på noget sandt.

Hugorms første ep, "Folk skal bare holde deres kæft", udkommer 24. januar.

I marts giver bandet koncert i København og Hanstholm og er ligeledes booket til at spille på årets Roskilde Festival.

Foruden Hugorm og Nephew har Simon Kvamm tidligere spillet i duoen De Eneste To med kollegaen Peter Sommer.

/ritzau/