Skuespiller og komiker Bill Cosby er særligt kendt for sin hovedrolle i "The Cosby Show" fra 1980'erne.

Pennsylvania. Den engang så folkekære skuespiller Bill Cosby er torsdag blevet kendt skyldig i at have bedøvet og forgrebet sig på en kvinde.

Få her et overblik over anklagerne mod Cosby og hans kaotiske år:

* 80-årige Bill Cosby er skuespiller og komiker og er især kendt for rollen som Cliff Huxtable i tv-serien "The Cosby Show".

* Omkring 60 kvinder har anklaget Bill Cosby for seksuelle overgreb, der skulle have fundet sted siden 1960'erne.

* Blandt dem er den tidligere supermodel Janice Dickinson, skuespilleren Louisa Moritz og Carla Ferrigno, der i 1980 blev gift med Hulk-skuespilleren Lou Ferrigno.

* I 2005 meldte Andrea Constand Bill Cosby til politiet for et overgreb i 2004. Men efterforskningen førte ikke til en sigtelse, og året efter indgik de to et forlig i en civil retssag.

* Som følge af de mange beskyldninger mod Bill Cosby valgte tv-stationen NBC at tage en planlagt tv-serie med komikeren af programmet.

* Streamingtjenesten Netflix droppede også en planlagt lancering af en standup-optræden, der blev filmet på Cosbys 77 års fødselsdag.

* I 2017 begyndte sagen med Andrea Constand. Hun anklagede Cosby for at have bedøvet hende med piller forud for seksuelle forulempelser.

* Andrea Constand-sagen er den eneste, der er endt i retten, da de andre er juridisk forældede.

* Bill Cosby erklærer sig uskyldig i alle anklager mod ham.

* Bill Cosby indrømmede i 2005 at have købt receptpligtige piller med det formål at give medicinen til "mindst en kvinde og andre personer" i forbindelse med sex - dog uden tvang. Det fremgik af retsdokumenter, der blev offentliggjort i 2015.

* Efter fire dages votering måtte de 12 nævninge, som alle skal være enige, før der kan falde dom, i juni opgive at komme frem til en afgørelse i sagen. Dommeren erklærede sagen for ugyldig.

* Anklagemyndigheden besluttede herefter at få sagen for retten igen. Cirka ti måneder senere blev Cosby så kendt skyldig.

Kilde: Los Angeles Times, CNN, AFP, Entertainment Tonight, dpa og Reuters.

/ritzau/