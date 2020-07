Bent Fabricius-Bjerre står blandt andet bag de berømte temaer til "Olsen Banden" og "Matador".

En solstråle, et unikt menneske, en stor og folkekær komponist.

Efter at den 95-årige komponist Bent Fabricius-Bjerre er død strømmer det ind med kondolencer og hilsner på de sociale medier.

Læs et udpluk her:

Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, skriver på Twitter:

- Kære Bimme. Tak for musikken, din glæde, din ungdommelighed og for alle de mavepustere, du har givet mig gennem årene, når jeg urutineret havde paraderne nede. Jeg kommer til at savne dig, men hvor er det en smuk arv, du efterlader. Æret være dit minde.

Morten Østergaard, politisk leder for De Radikale, skriver på Twitter:

- En solstråle igennem årtier, som med let hånd over tangenterne har bragt så megen glæde for så mange. Varme tanker til Bent Fabricius-Bjerres familie, som netop har mistet ham. R.I.P, skriver han på Twitter.

Søren Pind, medlem af Venstre og forhenværende minister, skriver på Twitter:

- Tak for fantastiske melodier gennem årene.

Uffe Elbæk, løsgænger i Folketinget og stifter af Alternativet, skriver på Twitter:

- Hvilken kulturel og musikalsk tone, rytme, stemme som nu ikke længere er her. Men tænk sig et liv Bent Fabricius-Bjerre har haft. Godt for ham og godt for os andre. I den grad!

Johannes Langkilde, tv-vært hos DR, skriver på Twitter:

- Et helt unikt menneske er gået bort. Jeg har mødt Bent Fabricius-Bjerre, og var hver gang betaget af hans klasse, musikalitet, energi og varme. Han var en kæmpe personlighed, som nu bliver danmarkshistorie. Æret være hans minde.

Peter Skaarup, gruppeformand i Dansk Folkeparti, skriver på Twitter:

- Et langt og rigt liv er slut. Tak for dit store bidrag til den danske sangskat, Bent. Mine tanker går til de pårørende.

Birgitte Bergman, kulturordfører for De Konservative, skriver på Twitter.

- En stor og folkekær komponist er gået bort. Æret været hans minde. Bent Fabricius-Bjerre gav os alle store oplevelser og efterlader en kulturarv med talrige film og tv-serier. Knivskarp til det sidste. Mine tanker går til familien.

/ritzau/