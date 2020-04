Med mere end 40 udstillinger bag sig har dronning Margrethe for længst markeret sig som kunstner.

Hvis der er noget, dronning Margrethe gennem sit liv har prioriteret højt, så er det at udfolde sig kreativt. Både ved at male, men også ved at sy og designe kostumer og andre tekstiler.

Læs her om dronningens kunstneriske arbejde:

* Dronning Margrethe har tegnet og malet, siden hun var barn.

* Hendes foretrukne materiale er akrylmaling, men hun har også lavet mange billeder med akvarelmaling.

* Blandt dronningens motiver er både abstrakte og naturalistiske landskaber, impressionistiske abstraktioner, dramatiske skyformationer, genkendelige stilleben-motiver og farverige sten og knogler.

* Hendes arbejde med at male billeder blev mere og mere seriøst i begyndelsen af 1970'erne.

* Det var nogenlunde samtidig med, at hun illustrerede Tolkiens "Ringenes Herre"-trilogi under pseudonymet Ingahild Grathmer.

* Siden begyndelsen af 1990'erne har dronningen lavet decoupage, hvor udklip limes sammen til nye motiver. Teknikken har hun blandt andet brugt, når hun har lavet kulisser til teaterforestillinger.

* Foruden kulisser har hun lavet kostumer og andre dekorationer til en række balletforestillinger.

* Dronningen har også designet og syet kirketekstiler i form af messehagler og bispekåber til flere kirker.

* Hendes værker blev første gang udstillet offentligt i 1988 på Køge Skitsesamling. Siden har hun udstillet på en lang række museer i ind- og udland.

* Gennem mange år har dronning Margrethe ugentligt modtaget undervisning i maleteknikker hos kunstneren Mable Rose nord for København.

* Hendes signatur er "M".

Kilder: Kongehuset, Ritzau.

/ritzau/