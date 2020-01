Isam B og Sys Bjerre deltager i det danske melodigrandprix. Alle ti artister er nu offentliggjort.

Der kommer flere kendte ansigter på scenen, når værterne Hella Joof og Rasmus Bjerg i marts byder velkommen til Dansk Melodi Grand Prix 2020.

Den kendte popsangerinde Sys Bjerre, som i 2008 storhittede med "Malene" deltager nemlig i grandprixet, og det samme gør sangeren Isam B, som tidligere har været medlem af gruppen Outlandish.

Det oplyser DR, som nu har offentliggjort alle ti artister til melodigrandprixet.

Sys Bjerre stiller op med sangen "Honestly", mens Isam B skal optræde med nummeret "Bølger".

På scenen får de to artister selskab af gruppen Maja og de sarte sjæle, den tidligere X Factor-deltager Jamie Talbot samt soloartisterne Emil, Benjamin Kissi og Jasmin Rose.

De syv artister er udvalgt af en musikfaglig jury.

Gruppen Maja og de sarte sjæle brød igennem i DR's Karrierekanonen og sendte i 2016 et album på gaden, som blandt andet indeholder sangen "Uden dig".

Soloartisten Benjamin Kissi har været Ugens Uundgåelige på P3 med Are We Brothers-nummeret "Come Around".

Jasmin Rose er i gang med at færdiggøre en solistuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Hendes sang, "Human", er blandt andet skrevet af skrevet af Dansk Melodi Grand Prix' ukronede dronning Lise Cabble, som stod bag sidste års vindersang, "Love is forever".

Derudover deltager artisterne Kenny Duerlund og Sander Sanzhes samt gruppen Ben + Tan bestående af X Factor-stjernerne Benjamin Rosenbohm og Tanne Balcells. De blev alle blev offentliggjort i sidste uge, efter de var blevet udvalgt af danskerne til at deltage i grandprixet.

- Det er et virkeligt stærkt felt af sange og artister, der er med i år, og vi er meget stolte af det varierede udvalg, som jo både er valgt af danskerne og kompetente juryer, udtaler ledende redaktør for melodigrandprixet, Gustav Lützhøft, i en pressemeddelelse.

Tidligere har danskerne først kunne høre de ti sange i dagene op til grandprixaftenen, men i år har DR valgt at gøre sangene tilgængelige allerede nu.

De kan høres på dr.dk/grandprix og på alle streamingtjenester.

De ti artister til Dansk Melodi Grand Prix 2020:

Isam B - "Bølger"

Sys Bjerre - "Honestly"

Maja og de sarte sjæle - "Den eneste goth i Vejle"

Benjamin Kissi - "Faith"

Jasmin Rose feat. RoxorLoops - "Human"

Sander Sanchez - "Screens"

Emil - "Ville ønske jeg havde kendt dig"

Kenny Duerlund - "Forget it All"

Jamie Talbot - "Bye Bye Heaven"

Ben & Tan - "Yes"

