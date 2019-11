Oscar Bjerrehuus måtte forlade "Vild med dans" uden en finalebillet, men dansen har givet ham mere disciplin.

Modellen Oscar Bjerrehuus var inden denne sæsons "Vild med dans" en af bookmakernes favoritterne til at forlade programmet tidligt.

Ham og hans dansepartner Asta Björk formåede dog alligevel at danse sig helt til semifinalen, som blev sidste stop for parret.

Bjerrehuus er stolt over at have nået så langt, og han har også lært noget om sig selv ved sin medvirken.

- Jeg er egentlig meget glad, da jeg ikke selv havde regnet med at nå så langt.

- Der er en masse ting, der er gået op for mig. Jeg er blevet mere moden, og jeg har fået mere disciplin, da det har været en form for arbejde, hvor jeg har skullet møde op på nogle bestemte tidspunkter. Jeg er blevet lidt mere voksen, siger Oscar Bjerrehuus, efter han rer røget ud af "Vild med dans" fredag aften.

Parret havde kniven for struben i aftenens semifinale, hvor de fik det laveste antal point af dommerne.

Sidste år nåede danserinden Asta Björk hele vejen til finalen som den yngste nogensinde, og selv om finalebilletten glippede, er parret blevet meget gode venner.

- Den var hård i dag, der var så mange gode par. Det er højt niveau, og alle er dygtige, siger Asta Björk.

- Jeg kommer til at savne vores venskab, kælderen, lokalerne og den kolde aftensmad samt alle træningstimerne. Det har været så sjovt at danse sammen, fortæller Oscar Bjerrehuus.

I 2008 deltog hans far Oliver Bjerrehuus i "Vild med dans", men det blev til et hurtigt exit for faren, som også er model. Den unge Bjerrehuus har dermed for længst overgået sin far.

- Den er fuldstændig tæsket, lyder det fra Oscar Bjerrehuus.

