Los Angeles. Det amerikanske Oscar-akademi har valgt at smide skuespiller Bill Cosby og filminstruktør Roman Polanski ud.

Det oplyser akademiet torsdag, efter at dets bestyrelse mødtes tirsdag aften og afholdt en afstemning.

Bortvisningen kommer, efter at Cosby i sidste uge blev dømt for et seksuelt overgreb, som fandt sted for 14 år siden. Et nævningeting dømte ham skyldig i at have forgrebet sig på en kvinde, som han havde bedøvet.

Instruktøren Polanski, der vandt en Oscar for bedste instruktør i 2002 for filmen "The pianist", forlod tilbage i 1978 USA, efter at han indrømmede, at han havde haft sex med en mindreårig.

Akademiet har tidligere også bortvist filmproduceren Harvey Weinstein, som er blevet beskyldt for sexchikane og voldtægt.

/ritzau/AP