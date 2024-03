Både Cillian Murphy og Robert Downey Jr. vandt lørdag priser for deres præstationer i "Oppenheimer".

Filmen "Oppenheimer", der handler om kapløbet for at fremstille verdens første atombombe, har vundet den fornemste pris ved prisuddelingen Screen Actors Guild (SAG) lørdag.

Lørdagens sejr indikerer, at filmen har gode chancer ved oscaruddelingen i næste måned.

"Oppenheimer" har vundet prisen for bedste rollebesætning i en film ved prisuddelingen, hvor det er medlemmerne af skuespillernes fagforening, SAG-AFTRA, der bestemmer vinderne.

Cillian Murphy, der spiller forskeren Robert H. Oppenheimer, fik også prisen for bedste mandlige skuespiller i en film. Hans medskuespiller Robert Downey Jr. fik prisen for bedste mandlige birolle.

Prisen for bedste kvindelige skuespiller gik til Lily Gladstone fra det historiske drama "Killers of the Flower Moon".

Der holdes tæt øje med, hvem der vinder til SAG Awards, fordi skuespillerne udgør den største gruppe af dem, der vælger vinderne ved oscaruddelingen, som finder sted i marts.

Oscaruddelingen anses som den mest prestigiøse af dem alle.

Lørdagens SAG Awards fandt sted, efter at SAG-AFTRA sidste år gennemførte en fire måneder lang strejke mod Hollywoods filmstudier.

Strejken handlede om at få højere løn og beskyttelse i forhold til kunstig intelligens.

- Det er særligt betydningsfuldt at være her, hvor vi alle er sammen, igen, efter at vi har været igennem en meget hård tid med strejken, siger skuespilleren Idris Elba, der leverede de indledende bemærkning til lørdagens show.

Prisuddelingen blev streamet direkte på Netflix for første gang nogensinde. Det tiltag er en del af Netflix' forsøg på at lave flere liveudsendelser.

SAG-AFTRA uddelte også en ærespris til skuespiller, producer, instruktør, sanger og forfatter Barbra Streisand.

/ritzau/Reuters