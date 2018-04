Bølgerne gik højt, og Jannie forlod junglen, men nu har Caroline og Janni begravet stridsøksen.

Der var for alvor drama, da ugens afsnit af ‘Divaer i junglen’ løb over skærmen på TV3. Først måtte Jakob Kjeldbjerg sige farvel til Sasha Klæstrup, og senere i programmet valgte Janni Ree at forlade junglen efter en dramatisk afslutning på en festlig aften, hvor bølgerne gik højt mellem Janni, Caroline og Rikke Chili.

Men det er ikke det eneste sted, Divaerne har været ude i verbale fights. Også på de sociale medier har der været usandsynligt store mængder mudderkast, og her har især Janni, Rikke Chili, Caroline og Fie Laursen været efter hinanden.

Nu tyder noget dog på, at i hvert fald Caroline og Janni har sluttet fred.

– Janni og jeg har valgt at begrave stridsøksen og slutte fred nu. Det fører ingen vegne med alt det mudderkastning. Og så tror jeg godt begge to, at vi kunne se, at den var kørt for langt ud, siger Caroline til Realityportalen.

Caroline: Jeg skreg lidt for meget

Caroline skriver da også på sin blog, at hendes reaktion under dramaet med Janni måske var lige over grænsen, og over for Realityportalen uddyber hun:

– Jeg mener, at jeg skreg lidt for meget og var lidt for meget oppe at køre. Men vi havde fået alkohol indenbords, så det er der jo ikke noget at sige til. Og så kan mit temperament godt være lidt stort til tider, siger Caroline.

Ét er, at Caroline og Janni har sluttet fred; Hvad med Caroline og Fie? Har de også formået at slutte fred efter deres efterhånden lange bitchfight?

– Nej!, lyder det kontante svar fra Caroline, og hun fortsætter:

– Situationen med Fie er bare en helt anden.

Det bliver spændende, om vi får mere jungle-drama i ‘Divaer i junglen’, som sendes om mandagen klokken 20.00 på TV3.

Artiklen blev oprindeligt bragt af Reality Portalen.