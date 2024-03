Siden prinsesse Kate blev opereret i maveregionen i januar, har hun ikke deltaget i officielle opgaver.

Prinsesse Kate ser alligevel ikke ud til at skulle deltage ved den årlige "Trooping the Colour"-ceremoni den 8. juni.

Det britiske forsvar sagde ellers tirsdag, at hun ville deltage.

Det var dermed første gang, siden hun blev opereret i januar, at hun stod til at deltage i en offentlig opgave.

"Trooping the Colour" er en parade, der markerer kongens fødselsdag.

Kensington Palace har ikke formelt givet nogen oplysninger om, at prinsessen skulle deltage ved arrangementet, og forsvaret har senere fjernet oplysningen fra dets hjemmeside.

Informationen blev fjernet fra hjemmesiden, blot 24 timer efter at Kate blev spottet i offentligheden for første gang siden operationen.

På billeder fra det amerikanske medie TMZ kan man se Kate med solbriller, som sidder i en bil med sin mor som fører.

Mediet siger, at billederne er taget mandag nær Windsor-slottet.

Kate blev i januar indlagt til en planlagt operation i maveregionen. Da lød det, at hun ville vende tilbage til sine pligter efter påske.

Det britiske kongehus ønskede ikke at gå mere ind i, hvad prinsessen skulle opereres for. De oplyste dog, at det ikke var kræft.

Prinsessen brugte næsten to uger på hospitalet efter operationen, men har siden 29. januar brugt tiden hjemme på Windsor-slottet.

Kate og prins William har overtaget mange af de officielle pligter i det britiske kongehus, efter at prins Harry og hertuginde Meghan tog til USA i 2020 og prins Andrew trådte tilbage fra sine pligter på grund af sit venskab med Jeffrey Epstein.

/ritzau/AFP