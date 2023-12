DR-profilen Onkel Reje skal for første gang være vært på børnenes melodigrandprix, MGP. Han kan dog læne sig op ad Jonas Madsen, som debuterede sidste år.

Den næste sang, der skriver sig ind i rækken af MGP-vindere som "Kickflipper", "Tro på os to" og "Du ser den anden vej", skal findes.

Det bliver Onkel Reje og Jonas Madsen, som skal guide deltagere, publikum og seere gennem børnenes melodigrandprix, MGP, i DR Koncerthuset 24. februar.

Det annoncerer DR i en pressemeddelelse.

- De er begge festlige og farverige, og så forener vi nogle af de mest elskede værter fra Ramasjang og Ultra på den store MGP-scene, siger Marlene Boel, chef i DR B&U og programansvarlig for MGP, i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Vi har store forhåbninger til, at det bliver et show, som mange familier har lyst til at se.

Onkel Reje er kendt fra DR's Ramasjang-univers, mens Jonas Madsen til daglig vært er på Ultra Nyt, som formidler nyheder i børnehøjde.

Mens det er første gang, at Onkel Reje skal være vært på børnenes melodigrandprix, er det anden gang, at Jonas Madsen skal stå i spidsen for det.

- Jeg kan allerede nu afsløre, at intet bliver, som det plejer i showet, lyder det fra Jonas Madsen i pressemeddelelsen.

- Onkel Reje elsker at gøre tingene anderledes, og spørgsmålet er så bare, om jeg hopper med på legen, eller om jeg når at bremse ham.

De otte MGP-finalister afsløres i det nye år.

Børnenes melodigrandprix, MGP, sendes lørdag den 24. februar på DR1 og DRTV og afholdes traditionen tro ugen efter Dansk Melodi Grand Prix.

