Filmen "En frygtelig kvinde" af Christian Tafdrup har skabt stor debat. Nu er den nomineret til en Bodil.

København. De nominerede til Danmarks ældste filmpris, Bodilprisen, blev torsdag blevet offentliggjort via Twitter.

Her kunne den stærkt debatterede film "En frygtelig kvinde" indkassere nomineringer i kategorierne for bedste danske film og for bedste kvindelige hovedrolle, hvor Amanda Collin er nomineret.

Filmen har delt vandene i måden hvorpå den portrætterer kvinder i forhold.

Den er løst baseret på instruktør Christian Tafdrups egne oplevelser i forhold, hvorfor han flere gange er kommet med sin holdning til kvinders opførsel i forhold. Og det har sat gang i debatten.

Men det har altså ikke afholdt filmen fra at blive nomineret til Bodilprisen.

Hvert år uddeles statuetterne inden for kategorier som bedste danske film og bedste manuskript.

Ud over "En frygtelig kvinde" er de nominerede for bedste danske film: "Underverden", "Team Hurricane", "Mens Vi Lever" og "Vinterbrødre".

Tre af de nominerede film er instrueret af tre spillefilmsdebutanter i form af Annika Berg for "Team Hurricane", Hlynur Palmason for "Vinterbrødre" og Mehdi Avaz for "Mens vi lever".

Instruktør Fenar Ahmad og hans film "Underverden" løber med det største antal nomineringer, hvor filmen modtager fem af slagsen.

De nominerede til bedste kvindelige hovedrolle er Amanda Collin for "En frygtelig kvinde", Frederikke Dahl Hansen for "Danmark", Trine Dyrholm for "Du forsvinder", Danica Curcic for "Darling" og det unge ensemble i "Team Hurricane".

De nominerede til bedste mandlige hovedrolle er Dar Salim for "Underverden", Elliot Crosset Hove for "Vinterbrødre", Dejan Cukic for "Fantasten", Sebastian Jessen for "Mens vi lever" og Mikkel Boe Følsgaard for "Den bedste mand".

